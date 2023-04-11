Бенфіка проти Інтера в 1/4 ЛЧ — чому в цій парі є фіналіст турніру

"Бенфіка" є фаворитом у матчі з "Інтером". Фото: Google

"Бенфіка" стала другим португальським суперником італійського "Інтера" у плей-офф Ліги чемпіонів. Ця команда може виявитися для підопічних Сімоне Індзагі непереборною перешкодою.

Розбираємо шанси супротивників з першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

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"Бенфіка" є фаворитом цього протистояння, оскільки "Інтер" не вражає в останні місяці. Команда Рогера Шмідта зберігає добрі шанси на вихід у фінал Ліги чемпіонів-2023. У разі перемоги над "Інтером" вона зіграє у півфіналі з тріумфатором пари "Мілан" — "Наполі".

Де і коли дивитися матч 1/4 ЛЧ "Бенфіка" — "Інтер"

У рамках першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Бенфіка" прийматиме в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луж" італійський "Інтер". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр з Англії Майкл Олівер.

Уболівальники в Україні зможуть побачити цей поєдинок у прямому ефірі. Він буде доступний на каналі "Футбол 2" медіасервісу Megogo.

Ситуація у "Бенфіці"

До минулих вихідних в активі "орлів" була 12-матчева безпрограшна серія у всіх турнірах. Десять матчів команда Шмідта виграла. Попри поразку від "Порту", "Бенфіка" зберігає добрі шанси на чемпіонський титул. Відрив від "драконів" становить сім очок.

"Бенфіка" програла у вихідні "Порту". Фото: Google

Але головна перевага "орлів" полягає у рівні організації їхньої гри. Інтенсивний пресинг, здатність "розтягувати" оборону суперника, комбінаційний футбол в атаці та чудовий кадровий підбір дозволили Рогеру Шмідту зробити з "Бенфіки" одну з найкращих команд у Європі цього сезону.

Шанс для суперника полягає у тому, що Ніколас Отаменді пропустить цей матч через перебір жовтих карток. Не зможе зіграти й правий півзахисник Олександр Ба. А ось Гонсало Гедеш має шанс вийти хоча б на заміну.

Ситуація в "Інтері"

Круте піке італійської команди відкинуло її вже на п'яте місце у турнірній таблиці Серії А. Остання перемога "Інтера" датована п'ятим березня. "Нерадзуррі" не можуть виграти шість матчів поспіль, три з яких вони програли. Разючий контракт порівняно з недавнім другим рядком у турнірі, розгромом "Мілана" та перемогою над "Наполі".

"Інтер" не перемагав уже місяць. Фото: Google

І все ж таки "Інтеру" вдалося пробитися до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. На груповій стадії італійці скористалися кризою "Барселони". У 1/8 боролися з "Порту" усі 180 хвилин і пройшли далі лише завдяки голу Ромелу Лукаку. У Сімоне Індзагі залишилося мало часу для того, щоб вивести "Інтер" із кризи. Поєдинок із "Бенфікою" здатний змінити його долю в команді.

У "нерадзуррі" є й свої кадрові втрати. Хакан Чалханоглу отримав травму, Далберт та Шкріняр теж не зможуть вийти на поле.

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