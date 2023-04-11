Усик с женой покинули Украину — опубликован прощальный снимок

Александр Усик с супругой Екатериной на отдыхе. Фото: Google

Чемпион мира по боксу Александр Усик улетел из Украины. Известного спортсмена сопровождала его супруга Екатерина.

Пара опубликовала фотографию из аэропорта в Instagram-аккаунте Екатерины Усик.

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Обладатель трех чемпионских поясов в супертяжелом весе Александр Усик улетел из Украины. Его супруга Екатерина опубликовала несколько снимков, которые свидетельствуют об отъезде звездной пары за рубеж.

Куда улетел Усик?

Екатерина продемонстрировала, как держит за руку мужа в автомобиле. Также были представлены фотография из центра Варшавы (Польша) и снимок, который был сделан в аэропорту возле самолета.

Александр и Екатерина Усик в аэропорту. Фото: Instagram

Не известно, куда и как надолго Александр и Екатерина Усик улетели. После срыва боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Тайсоном Фьюри украинец столкнулся с необходимостью провести два поединка по защите поясов.

Это обязательные бои, которые прописаны в контракте спортсмена. Соперниками Усика должны стать Даниэль Дюбуа и Джо Джойс. Не исключено, что в ближайшее время Александр начнет подготовку к этим поединкам.

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