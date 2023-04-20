Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Екатерина Усик на отдыхе. Фото: Instagram

Супружеская чета Александр и Екатерина Усик продолжают восстанавливать силы на отдыхе за границей. Супруга украинского боксера делится с болельщиками фотографиями с курорта.

Усик и его семья отдыхают в испанской Малаге судя по фотографиям на странице Екатерины в Instagram.

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Александр и Екатерина Усик на отдыхе. Фото: Instagram

Где отдыхают Александр и Екатерина?

Усик пока не думает о том, кто станет его следующим соперником: Филип Хргович или Даниэль Дюбуа. Александр вместе с женой Екатериной и детьми отдыхает в Испании. Звездная пара выбрала местом для восстановления сил местную Малагу.

Екатерина Усик у бассейна. Фото: Instagram

Александр и Екатерина гуляют вдоль морского побережья, обедают с детьми в ресторане, держатся за руки и наслаждаются спокойными днями в обществе друг друга.

Помимо этого Екатерина Усик поделилась с подписчиками кадрами своей жаркой фотосессии в новом модном купальнике. Фигура супруги украинского спортсмена выглядит идеально. Судя по улыбке девушки она и сама об этом знает.

Екатерина Усик в черном купальнике. Фото: Instagram

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