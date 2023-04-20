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Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

20 апреля 2023 15:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе
Екатерина Усик на отдыхе. Фото: Instagram
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Супружеская чета Александр и Екатерина Усик продолжают восстанавливать силы на отдыхе за границей. Супруга украинского боксера делится с болельщиками фотографиями с курорта. 

Усик и его семья отдыхают в испанской Малаге судя по фотографиям на странице Екатерины в Instagram

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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик продолжает набираться сил перед возвращением к активным тренировкам. После срыва подписания контракта на бой с Тайсоном Фьюри украинец взял паузу, чтобы провести несколько недель с семьей. 

Александр и Екатерина Усик
Александр и Екатерина Усик на отдыхе. Фото: Instagram

Где отдыхают Александр и Екатерина?

Усик пока не думает о том, кто станет его следующим соперником: Филип Хргович или Даниэль Дюбуа. Александр вместе с женой Екатериной и детьми отдыхает в Испании. Звездная пара выбрала местом для восстановления сил местную Малагу.

Екатерина Усик
Екатерина Усик у бассейна. Фото: Instagram

Александр и Екатерина гуляют вдоль морского побережья, обедают с детьми в ресторане, держатся за руки и наслаждаются спокойными днями в обществе друг друга. 

Помимо этого Екатерина Усик поделилась с подписчиками кадрами своей жаркой фотосессии в новом модном купальнике. Фигура супруги украинского спортсмена выглядит идеально. Судя по улыбке девушки она и сама об этом знает. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик в черном купальнике. Фото: Instagram

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