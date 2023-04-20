Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе
Супружеская чета Александр и Екатерина Усик продолжают восстанавливать силы на отдыхе за границей. Супруга украинского боксера делится с болельщиками фотографиями с курорта.
Усик и его семья отдыхают в испанской Малаге судя по фотографиям на странице Екатерины в Instagram.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик продолжает набираться сил перед возвращением к активным тренировкам. После срыва подписания контракта на бой с Тайсоном Фьюри украинец взял паузу, чтобы провести несколько недель с семьей.
Где отдыхают Александр и Екатерина?
Усик пока не думает о том, кто станет его следующим соперником: Филип Хргович или Даниэль Дюбуа. Александр вместе с женой Екатериной и детьми отдыхает в Испании. Звездная пара выбрала местом для восстановления сил местную Малагу.
Александр и Екатерина гуляют вдоль морского побережья, обедают с детьми в ресторане, держатся за руки и наслаждаются спокойными днями в обществе друг друга.
Помимо этого Екатерина Усик поделилась с подписчиками кадрами своей жаркой фотосессии в новом модном купальнике. Фигура супруги украинского спортсмена выглядит идеально. Судя по улыбке девушки она и сама об этом знает.
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