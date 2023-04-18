Ярмоленко ждут в Стамбуле — воспитанник Динамо выбирает новый клуб

Андрей Ярмоленко забил за сборную Украины. Фото: УНИАН

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в одном из турецких клубов. В его услугах заинтересованы сразу несколько команд.

В Турции Ярмоленко сможет зарабатывать почти столько же, сколько он получает в ОАЭ, сообщает hurriyet.

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Киевское "Динамо" почти наверняка не сможет вернуть своего воспитанника Андрея Ярмоленко летом 2023 года. Причина заключается в финансовых сложностях, которые испытывает украинская команда.

Полузащитник зарабатывает в ОАЭ 5,98 млн евро в год. Его контракт с "Аль-Айном" действует до лета текущего года. В случае, если главный тренер команды Сергей Ребров продлит соглашение с клубом, то же самое сделает и Андрей Ярмоленко. На счету украинца девять мячей и три результативные передачи в 19 матчах чемпионате ОАЭ.

Претенденты на Ярмоленко

Параллельно хавбеком интересуются и другие клубы. Его хотят видеть у себя сразу несколько турецких команд. Вариант с "Фенербахче" может не сработать. На кандидатуре Ярмоленко настаивает главный тренер команды Жезуш, но он скорее всего уйдет из "Фенербахче" в конце сезона.

А вот вариант с "Касымпашой" является более вероятным. "Апачи" увязли в середине турнирной таблицы и очень мало забивают. В клубе заинтересованы в том, чтобы бесплатно подписать опытного украинского полузащитника.

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