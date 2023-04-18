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Ярмоленко ждут в Стамбуле: воспитанник "Динамо" выбирает новый клуб

18 апреля 2023 16:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко ждут в Стамбуле — воспитанник Динамо выбирает новый клуб
Андрей Ярмоленко забил за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в одном из турецких клубов. В его услугах заинтересованы сразу несколько команд. 

В Турции Ярмоленко сможет зарабатывать почти столько же, сколько он получает в ОАЭ, сообщает hurriyet

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Киевское "Динамо" почти наверняка не сможет вернуть своего воспитанника Андрея Ярмоленко летом 2023 года. Причина заключается в финансовых сложностях, которые испытывает украинская команда. 

 

Полузащитник зарабатывает в ОАЭ 5,98 млн евро в год. Его контракт с "Аль-Айном" действует до лета текущего года. В случае, если главный тренер команды Сергей Ребров продлит соглашение с клубом, то же самое сделает и Андрей Ярмоленко. На счету украинца девять мячей и три результативные передачи в 19 матчах чемпионате ОАЭ. 

Претенденты на Ярмоленко

Параллельно хавбеком интересуются и другие клубы. Его хотят видеть у себя сразу несколько турецких команд. Вариант с "Фенербахче" может не сработать. На кандидатуре Ярмоленко настаивает главный тренер команды Жезуш, но он скорее всего уйдет из "Фенербахче" в конце сезона. 

А вот вариант с "Касымпашой" является более вероятным. "Апачи" увязли в середине турнирной таблицы и очень мало забивают. В клубе заинтересованы в том, чтобы бесплатно подписать опытного украинского полузащитника. 

Напомним, в услугах Виктора Цыганкова заинтересовалось сразу несколько клубов. Ближайшим летом хавбек может покинуть "Жирону". 

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард дал характеристику Михаилу Мудрику. Он все еще ждет прогресс от украинца. 

Украинский полузащитник Руслан Малиновский стал запасных игроком "Марселя". Тренер команды объяснил это решение. 

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