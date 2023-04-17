Цыганков заинтересовал известный клуб — за украинца заплатят большие деньги

Цыганков наблюдает за борьбой Арнау и Бальде. Фото: REUTERS/Albert Gea

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков может начать следующий сезон в новом клубе. На игрока претендуют сразу несколько команд.

"Жирона" заработает на трансфере украинца большие деньги всего за полгода, сообщает Marca.

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Успешная игра Цыганкова

Как минимум несколько клубов пристально следят за прогрессом Цыганкова в Испании. Виктор быстро адаптировался в Ла Лиге и забил три гола в десяти поединках. Также на его счету три результативные передачи. Процент побед "Жироны" после перехода украинца вырос по сравнению с первой частью сезона.

По итогам 29 туров "Жирона" поднялась на восьмое место. От зоны еврокубков ее отделяют девять очков.

Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: Униан

На Цыганкова уже обратила внимание "Севилья". "Нервионцы" проводят неудачный сезон, с командой работает уже третий тренер за год. Летом "Севилья" попытается усилить состав. Спортивный директор клуба Мончи следит за игрой украинского хавбека "Жироны".

"Севилья" может предложить за Виктора Цыганкова около 35 миллионов евро и одного из своих футболистов (пока не известно, о ком идет речь — Ред). Половину этой суммы по условиям договора с "Динамо" футбольный клуб "Жирона" направит на банковский счет киевского клуба. Однако даже в таком случае каталонцы заработают большие деньги.

Также в услугах Цыганкова заинтересован один из клубов немецкой Бундеслиги. Пока не известно, о какой команде идет речь.

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