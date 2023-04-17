Циганков зацікавив відомий клуб — за українця заплатять великі гроші

Циганков спостерігає за боротьбою Арнау та Бальде. Фото: REUTERS/Albert Gea

Півзахисник збірної України Віктор Циганков може розпочати наступний сезон у новому клубі. На гравця претендують одразу кілька команд.

"Жирона" заробить на трансфері українця великі гроші лише за пів року, повідомляє Marca.

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Український футболіст Віктор Циганков виправдав очікування тренерського штабу "Жирони" та за кілька місяців став одним із лідерів команди. Каталонці не утримуватимуть гравця у випадку, якщо надійде вигідна пропозиція щодо його продажу.

Успішна гра Циганкова

Щонайменше кілька клубів уважно стежать за прогресом Циганкова в Іспанії. Віктор швидко адаптувався у Ла-Лізі та забив три голи у десяти поєдинках. Також на його рахунку три результативні передачі. Відсоток перемог "Жирони" після переходу українця зріс у порівнянні з першою частиною сезону.

За підсумками 29 турів "Жирона" піднялася на восьме місце. Від зони єврокубків її відокремлюють дев'ять очок.

Віктор Циганков у матчі за збірну України. Фото: Уніан

На Циганкова вже звернула увагу "Севілья". "Нервіонці" проводять невдалий сезон, із командою працює вже третій тренер за рік. Влітку "Севілья" спробує посилити склад. Спортивний директор клубу Мончі стежить за грою українського хавбека "Жирони".

"Севілья" може запропонувати за Віктора Циганкова близько 35 мільйонів євро та одного зі своїх футболістів (поки не відомо, про кого йдеться — Ред). Половину цієї суми за умовами договору з "Динамо" футбольний клуб "Жирона" направить на банківський рахунок київського клубу. Однак навіть у такому разі каталонці зароблять великі гроші.

Також у послугах Циганкова зацікавлений один із клубів німецької Бундесліги. Поки не відомо, про яку команду йдеться.

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