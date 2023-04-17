Усик никогда не сразится с Фьюри — Рой Джонс назвал причину

Усик празднует победу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Легендарный боксер Рой Джонс-младший разочарован отменой боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

В ближайшем будущем на проведение этого поединка не стоит рассчитывать, сообщил Джонс в интервью Boxing Social.

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В конце апреля 2023 года Александр Усик (20-0, 13 KO) и Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) могли встретиться на ринге в одном из самых рейтинговых боев года. Однако спортсмены так и не договорились об условиях контракта на это противостояние.

Фьюри сражается с Уайлдером. Фото: REUTERS/Steve Marcus

С кем могут боксировать Усик и Фьюри?

Мир бокса был разочарован срывом этого поединка. Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях Рой Джонс-младший объяснил, почему на самом деле не состоялся бой между Усиком и Фьюри.

"Я разочарован, но не рассержен из-за ситуации в сверхтяжелом весе. Усик и Фьюри могли провести совсем не тот бой, которого ждали болельщики. Они могли не вступать в размен ударами, а вместо этого "кружили бы по рингу" в ожидании гонга.

Сверхтяжелый дивизион дал нам много хороших поединков. И в будущем их тоже будет немало. Не стоит зацикливаться на поединке Усика и Фьюри. У нас есть два чемпиона мира в тяжелейшем дивизионе. Пусть они остаются чемпионами, пусть сначала противостоят кому-то другому. Когда соперников больше не останется, они могут встретиться на ринге", — заявил Рой Джонс-младший.

Эксперт с нетерпением ждет поединков Усика против Уайлдера и Фьюри против Джошуа.

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