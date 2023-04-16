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Милевский похвастался стильными крашенками: легенда "Динамо" поздравил украинцев с Пасхой

16 апреля 2023 10:39
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Милевский похвастался стильными крашенками — легенда Динамо поздравил украинцев с Пасхой
Экс-футболисты "Динамо" Александр Алиев и Артём Милевский. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Бывший футболист киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Артем Милевский чуть ли не первым из известных спортсменов поздравил украинцев с Пасхой. Экс-форвард столичного гранда показал оригинальные пасхальные яйца в желто-синих цветах.

Соответствующие фото он выложил у себя в Instagram.

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На своей странице в Instagram Артем Милевский часто выкладывает забавные фото и делится мнениями о событиях в мире спорта и страны в частности. Накануне Пасхи бывший бомбардир поделился фотографиями пасхальных яиц в цветах украинского флага и поздравил подписчиков с грядущим праздником.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А post shared by Artem Milevskyi (@timi1010)

Добавим, что после широкомасштабного российского вторжения Артем Милевский редко появляется на публике. В СМИ ходят слухи, что он борется с депрессией. На авторском YouTube-канале футболиста "Миля" последнее видео было опубликовано год назад.

В своих соцсетях Милевский резко осуждает действия страны-агрессора и поддерживает Украину.

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