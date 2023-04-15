Тайсон зробив важливу заяву про свою кар'єру — деталі

Легендарний боксер Майк Тайсон. Фото: Reuters/Geoff Burke

Легенда боксу Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі. Вибір колишнього чемпіона у надважкій вазі дещо здивував експертів та вболівальників.

Про це повідомляє Boxing Social

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Майк Тайсон визначився із найскладнішим боєм у своїй кар'єрі. Американець зізнався, що Пінклон Томас завдав йому чимало клопоту під час поєдинку у далекому 1987 році.

"Я думаю, що моїм найскладнішим суперником був Пінклон Томас. Я ніколи не думав про нього, але два роки тому я переглянув запис нашого бою. Мій друг порадив мені переглянути поєдинок. Я завдав йому 17 ударів по обличчю. Він упав, але ж після 17 ударів!

17 ударів і всі настільки важкі, наскільки це було можливо. Після останнього він просто відключився. Я подумав: "Господи, це мій найважчий бій, він прийняв 17 ударів у щелепу!", — сказав легендарний боксер.

Поєдинок Майка Тайсона проти з ексчемпіона у суперважкій вазі за версією WBC Пінклона Томаса відбувся 30 травня 1987 року. У тому двобої залізний Майк приголомшив противника з перших хвилин своєю шивдкістю і технікою. У підсумку, Пінклон протримався лише до шостого раунду, в якому й отримав нокаут.

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