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"Я думаю, що це жарт": Ребров розвіяв чутки про контракт зі збірною України

15 квітня 2023 12:53
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ребров розповів правду про контракт зі збірною України
Головний тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров. Фото: Уніан/Станіслав Сердюк
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Легендарного українського ексфутболіста, а нині головного тренера клубу з ОАЕ "Аль-Айн" Сергія Реброва продовжують активно "сватати" у збірну України. Сам спеціаліст прокоментував інформацію про те, що йому нібито пропонують багаторічний контракт з головною командою країни.

Слова тренера опублікував офіційний сайт "Аль-Айна".

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Розвіяв чутки 

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація, що Сергій Ребров буцімто може підписати трудову угоду зі збірною України строком на 10 років. Сам тренер вважає, що це фейк.  

"Я думаю, що інформація про контракт зі збірною України на 10 років — це жарт. Мій контракт з "Аль-Айном" закінчується наприкінці поточного сезону", — сказав Ребров. 

Ребров
Сергій Ребров здивований новині про 10-річний контракт. Фото: Уніан/Володимир Гонтар 

Колишній тренер "Динамо" очолює "Аль-Айн" з 2021 року. За інформацією журналістів, український спеціаліст вже найближчого літа може стати керманичем збірної України. Наразі він веде активні перемовини з УАФ. 

Вчора "Аль-Айн" під керівництвом Сергія Реброва пробився у фінал Кубка Президента ОАЕ, здолавши у півфінальному протистоянні "Аль-Васл" — 1:0. Андрій Яромленко у цьому матчі записав на свій рахунок ефектний гольовий пас. Перший поєдинок між командами завершився нульовою нічиєю.

Нагадаємо, колишній форвард "Динамо" забив перший гол за нову команду. 

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