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"Я думаю, что это шутка": Ребров развеял слухи о контракте со сборной Украины

15 апреля 2023 12:53
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Ребров рассказал правду о контракте со сборной Украины
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Фото: Униан/Станислав Сердюк
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Легендарного украинского экс-футболиста, а ныне главного тренера клуба из ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва продолжают активно "сватать" в сборную Украины. Сам специалист прокомментировал информацию о том, что ему предлагают многолетний контракт с главной командой страны.

Слова тренера опубликовал официальный сайт "Аль-Айна".

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Развеял слухи

Накануне в СМИ появилась информация, что Сергей Ребров может подписать трудовое соглашение со сборной Украины сроком на 10 лет. Сам тренер считает это вбросом. 

"Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет — это шутка. Мой контракт с "Аль-Айном" истекает в конце текущего сезона", — сказал Ребров.

Ребров
Сергей Ребров удивлен новости о 10-летнем контракте. Фото: Униан/Владимир Гонтарь

Бывший тренер "Динамо" возглавляет "Аль-Айн" с 2021 года. По информации журналистов, украинский специалист уже в ближайшее лето может стать у руля сборной Украины. В настоящее время он ведет активные переговоры с УАФ.

Вчера "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва пробился в финал Кубка Президента ОАЭ, одолев в полуфинальном противостоянии "Аль-Васл" — 1:0. Андрей Яромленко в этом матче записал на свой счет эффектный голевой пас. Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей.

Напомним, бывший форвард "Динамо" забил первый гол за новую команду.

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Тем временем Усик и его жена Екатерина покинули Украину. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта.

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