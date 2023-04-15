Ребров рассказал правду о контракте со сборной Украины

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Фото: Униан/Станислав Сердюк

Легендарного украинского экс-футболиста, а ныне главного тренера клуба из ОАЭ "Аль-Айн" Сергея Реброва продолжают активно "сватать" в сборную Украины. Сам специалист прокомментировал информацию о том, что ему предлагают многолетний контракт с главной командой страны.

Слова тренера опубликовал официальный сайт "Аль-Айна".

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Накануне в СМИ появилась информация, что Сергей Ребров может подписать трудовое соглашение со сборной Украины сроком на 10 лет. Сам тренер считает это вбросом.

"Я думаю, что информация о контракте со сборной Украины на 10 лет — это шутка. Мой контракт с "Аль-Айном" истекает в конце текущего сезона", — сказал Ребров.

Сергей Ребров удивлен новости о 10-летнем контракте. Фото: Униан/Владимир Гонтарь

Бывший тренер "Динамо" возглавляет "Аль-Айн" с 2021 года. По информации журналистов, украинский специалист уже в ближайшее лето может стать у руля сборной Украины. В настоящее время он ведет активные переговоры с УАФ.

Вчера "Аль-Айн" под руководством Сергея Реброва пробился в финал Кубка Президента ОАЭ, одолев в полуфинальном противостоянии "Аль-Васл" — 1:0. Андрей Яромленко в этом матче записал на свой счет эффектный голевой пас. Первый поединок между командами завершился нулевой ничьей.

Напомним, бывший форвард "Динамо" забил первый гол за новую команду.

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