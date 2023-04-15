УАФ подала запит в Мінмолодьспорту – чи зніметься збірна України з відбору на Євро-2024

Андрій Павелко пояснив ситуацію. Фото: Google.com

Після рішення Міністерства молоді та спорту України про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де продовжують виступи росіяни та білоруси, стало не зрозуміла доля збірної України з футболу, яка бере участь у відборі на Євро-2024 на рівні з командою білорусі. Українська Асоціація футболу направила відповідний запит для роз’яснення.

При цьому, у коментарі Reuters Павелко заявив, що УАФ дотримуватиметься рішення уряду.

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"У нас війна. У нас немає можливості виїжджати за кордон без погодження з Міністерством спорту", – сказав Павелко.

Нагадаємо, що білорусь допущена до матчів відбору Євро-2024, де грає і збірна України. Команди грають у різних групах, і поки що неясно, чи торкнеться збірної України заборона Мінмолодьспорту.

Матеріал Reuters про "бойкот" українських спортсменів

Відомий український тренер Мирон Маркевич розкритикував рішення Міністерства молоді та спорту про заборону національним командам брати участь у турнірах із рф та рб.

"Я не бачу нічого хорошого в цьому рішенні. Думаю, що це неправильно. Чому наші спортсмени мають страждати? Я не знаю, чим керувалося Мінмолодьспорту, коли ухвалювало таке рішення. Потрібно було робити все можливе, щоб білорусів за росіянами теж не допускали до змагань. На це треба було кидати усі сили. Збірна України бере участь у відборі на Євро-2024, нам треба грати" – сказав Маркевич.

А от екстренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо підтримав рішення Міністерства молоді та спорту, але піддав критики “слабку позицію” УЄФА.

"Я вважаю, що Мінмолодьспорту прийняло правильне рішення, я підтримую. Як взагалі УЄФА могла допустити білорусь до змагань? Це не наші, а їхні проблеми. білорусь та росію мають дискваліфікувати звідусіль. Вони воюють проти нас.

Нам потрібно здіймати шум у Європі та заручитися підтримкою країн ЄС. Лише Європа може нам допомогти. На МОК, ФІФА та УЄФА надії немає. Там сидять усі продажні, які продавалися за гроші Газпрому", – сказав Сабо.

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