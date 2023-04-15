Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow УАФ подала запит в Мінмолодьспорту: чи зніметься збірна України з відбору на Євро-2024 arrow

УАФ подала запит в Мінмолодьспорту: чи зніметься збірна України з відбору на Євро-2024

15 квітня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
УАФ подала запит в Мінмолодьспорту – чи зніметься збірна України з відбору на Євро-2024
Андрій Павелко пояснив ситуацію. Фото: Google.com
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Після рішення Міністерства молоді та спорту України про заборону участі українським спортсменам у змаганнях, де продовжують виступи росіяни та білоруси, стало не зрозуміла доля збірної України з футболу, яка бере участь у відборі на Євро-2024 на рівні з командою білорусі. Українська Асоціація футболу направила відповідний запит для роз’яснення. 

При цьому, у коментарі Reuters Павелко заявив, що УАФ дотримуватиметься рішення уряду.

Читайте також:

"У нас війна. У нас немає можливості виїжджати за кордон без погодження з Міністерством спорту", – сказав Павелко.

Нагадаємо, що білорусь допущена до матчів відбору Євро-2024, де грає і збірна України. Команди грають у різних групах, і поки що неясно, чи торкнеться збірної України заборона Мінмолодьспорту.

уаф
Матеріал Reuters про "бойкот" українських спортсменів

Відомий український тренер Мирон Маркевич розкритикував рішення Міністерства молоді та спорту про заборону національним командам брати участь у турнірах із рф та рб.

"Я не бачу нічого хорошого в цьому рішенні. Думаю, що це неправильно. Чому наші спортсмени мають страждати? Я не знаю, чим керувалося Мінмолодьспорту, коли ухвалювало таке рішення. Потрібно було робити все можливе, щоб білорусів за росіянами теж не допускали до змагань. На це треба було кидати усі сили. Збірна України бере участь у відборі на Євро-2024, нам треба грати" – сказав Маркевич.

А от екстренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо підтримав рішення Міністерства молоді та спорту, але піддав критики “слабку позицію” УЄФА.

"Я вважаю, що Мінмолодьспорту прийняло правильне рішення, я підтримую. Як взагалі УЄФА могла допустити білорусь до змагань? Це не наші, а їхні проблеми. білорусь та росію мають дискваліфікувати звідусіль. Вони воюють проти нас.

Нам потрібно здіймати шум у Європі та заручитися підтримкою країн ЄС. Лише Європа може нам допомогти. На МОК, ФІФА та УЄФА надії немає. Там сидять усі продажні, які продавалися за гроші Газпрому", – сказав Сабо.

Колишній нападник донецького "Шахтаря" Євген Селезньов розповів, як змінилася його думка щодо росіян після початку повномасштабного вторгнення в Україну взимку 2022 року.

Відомий футболіст столичного "Динамо" Владислав Супряга перестав ховати ім'я своєї нової обраниці. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB