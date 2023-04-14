Збірна України може знятися з відбору на Євро-2024 — опубліковано указ міністерства

Олександр Зінченко у збірній України. Фото: MATTHEW CHILDS/Reuters

Уряд України випустив наказ, який може негативно позначитися на всіх вітчизняних спортсменах. Це відкине розвиток будь-якого виду спорту на десятиліття у минуле.

Збірна України з футболу може знятися з відбору на чемпіонат Європи-2024, повідомив у своєму Telegram-каналі Жан Беленюк.

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Текст указу Мінспорту

Олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк опублікував текст указу міністерства молоді та спорту України про заборону офіційним делегаціям українських збірних брати участь у тих міжнародних змаганнях, де присутні росіяни та білоруси.

Збірна України пропускає гол від Англії. Фото: MATTHEW CHILDS/Reuters

Якщо на змаганнях братимуть участь російські чи білоруські спортсмени, то українські делегації зобов'язані повертатися додому. У тексті документа рекомендується всеукраїнським спортивним федераціям моніторити участь Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях та своєчасно інформувати Мінспорту у разі виявлення таких фактів.

Якщо якась українська федерація відмовиться повернути своїх спортсменів із турнірів, то керівникам самостійних структурних підрозділів Мінспорту необхідно буде подати відповідні документи до Комісії для позбавлення такої спортивної федерації статусу національної.

Указ Мінспорту Фото: скріншот із Telegram Беленюка

Що чекає на український спорт?

Керуючись логікою Міністерства спорту, збірна України з футболу має знятися з участі у відборі на Євро-2024. У кваліфікації до континентальної першості бере участь білоруська команда.

Цей указ Міністерства може створити колосальні проблеми українського спорту, який фактично опиниться в ізоляції. З огляду на позиції деяких національних олімпійських комітетів така ізоляція українських спортсменів може тривати довгі роки.

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