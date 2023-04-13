Мейвезер розповів правду про Ломаченка перед боєм з Хейні

Український боксер Василь Ломаченко. Фото: Google

Відомий американський тренер Джефф Мейвезер поділився думками щодо майбутнього поєдинку між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. Він вважає, що українець програє цей бій.

Слова Мейвезера публікує Fight Hype.

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Переваги Хейні

Джефф Мейвезер переконаний, що Хейні значно переважає Ломаченка в антропометричних даних. З його слів, саме це стане головною перевагою 24-річного американця.

Абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій вазі Девін Хейні. Фото: Google

"Я думаю, що Девін Хейні переможе. Це та сама ситуація, в якій Ломаченко опинився з Теофімо Лопесом. Девін занадто великий для нього, а як боксер він навіть кращий за Теофімо. Я не уявляю, як Ломаченко може перемогти Хейні, бо Девін — великий, він дуже великий для цієї вагової категорії", — зазначив Мейвезер.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні та ексчемпіон у цій категорії Василь Ломаченко зійдуться у двобої 20 травня в Лас-Вегасі.

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