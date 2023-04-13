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"Я не уявляю, як він може перемогти": відомий тренер різко висловився про Ломаченка

13 квітня 2023 19:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Мейвезер розповів правду про Ломаченка перед боєм з Хейні
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Відомий американський тренер Джефф Мейвезер поділився думками щодо майбутнього поєдинку між Василем Ломаченком та Девіном Хейні. Він вважає, що українець програє цей бій. 

Слова Мейвезера публікує Fight Hype.

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Переваги Хейні 

Джефф Мейвезер переконаний, що Хейні значно переважає Ломаченка в антропометричних даних. З його слів, саме це стане головною перевагою 24-річного американця. 

Девін Хейні проти Василя Ломаченка
Абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій вазі Девін Хейні. Фото: Google

"Я думаю, що Девін Хейні переможе. Це та сама ситуація, в якій Ломаченко опинився з Теофімо Лопесом. Девін занадто великий для нього, а як боксер він навіть кращий за Теофімо. Я не уявляю, як Ломаченко може перемогти Хейні, бо Девін — великий, він дуже великий для цієї вагової категорії", — зазначив Мейвезер. 

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні та ексчемпіон у цій категорії Василь Ломаченко зійдуться у двобої 20 травня в Лас-Вегасі.

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