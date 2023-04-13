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Андрія Шевченка помітили у компанії скандальної помічниці Берлусконі

13 квітня 2023 16:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Андрія Шевченка помітили у компанії скандальної помічниці Берлусконі
Лічія Ронзуллі та Сільвіо Берлусконі. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко побував у Мілані. Український спортсмен відвідав до Італії кількох старих знайомих.

Шевченка виявився втягнутим у пікантну ситуацію після зустрічі з Лічією Ронзуллі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Екснаставника збірної України та італійського "Дженоа" Андрія Шевченка було помічено на чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів на стадіоні "Сан-Сіро". "Мілан" обіграв "Наполі" з рахунком 1:0, а Шевченко жваво спілкувався з колишніми партнерами по команді Паоло Мальдіні та "Боббі" Костакуртою.

Шевченка та Ронзуллі
Андрій Шевченко та Лічія Ронзуллі. Фото: Google

Як виявилося, Шевченко провів час не лише у компанії старих друзів. Пізніше з'явилася фотографія, де він позує з Лічією Ронзуллі. І цей знімок може опосередковано втягнути українського тренера у скандал.

Хто така Ронзуллі?

Лічія Ронзуллі є соратницею одіозного Сільвіо Берлусконі. Цей недружній Україні італійський політик колись володів "Міланом", у якому грав Шевченко. В Італії за колишнім прем'єр-міністром країни тягнеться цілий шлейф скандалів.

Ронзуллі до знайомства з Берлусконі працювала медсестрою у Мілані. Але зустріч із синьйором Сільвіо змінила її життя. Дівчина "доросла" до посади депутата Європарламенту, звання однієї з найвпливовіших жінок країни та сенатора від партії Forza Italia.

Також вона відома як організатор секс-вечірок Сільвіо Берлусконі. Ронзуллі нібито організовувала авіаперельоти гостей цих заходів і займалася їх розміщенням у спеціальних бунгало.

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