Шевченко может возглавить "Динамо" вместо Луческу

Андрей Шевченко руководит игрой "Дженоа". Фото: Google

В тренерском штабе киевского "Динамо" могут произойти серьезные изменения. Нынешний наставник столичной команды Мирча Луческу может ее покинуть по окончании сезона.

В клубе уже ищут замену румынскому специалисту, сообщает Milliyet.

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За последний гол состояние здоровья главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу значительно ухудшилось. На самочувствии 77-летнего специалиста сказались переживание из-за боевых действий в Украине и постоянные разъезды на длинные дистанции с использованием автотранспорта и железнодорожных перевозок.

Срок действия контракт Луческу с киевским клубом завершается летом 2024 года. Несмотря на это руководство "бело-синих" может расторгнуть соглашение с тренером по взаимному согласию. В клубе уже готовятся к такому исходу.

Главный тренер "Динамо" (Киев) Мирча Луческу. Фото: Google

Новый тренер для "Динамо"

Перед президентом "Динамо" Игорем Суркисом стоит дилемма о выборе нового наставника для команды. В Киеве хотели бы видеть в этой роли Сергея Реброва, однако он может вернуться в страну в качестве тренера сборной Украины.

Одним из вероятных кандидатов на пост наставника "Динамо" стал бывший тренер национальной команды Андрей Шевченко. Он больше года находится без работы после ухода из итальянского "Дженоа". Шевченко не хочет возвращаться к тренерской деятельности до конца войны, но в "Динамо" готовы к переговорам со специалистом.

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