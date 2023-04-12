Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow "Динамо" избавится от одного из лидеров команды: у "бело-синих" серьезные проблемы с финансами arrow

"Динамо" избавится от одного из лидеров команды: у "бело-синих" серьезные проблемы с финансами

12 апреля 2023 10:55
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Динамо избавится от одного из лидеров команды — у бело-синих серьезные проблемы с финансами
Александр Караваев удивлен неприятным новостям. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Киевское "Динамо" могут покинуть сразу несколько именитых футболистов. Столичный гранд переживает не самое лучшее время в плане финансовой состоятельности.

Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside" .

Читайте также:

Кто покинет "Динамо"

По информации инсайдеров, руководство "бело-синих" намерено разгрузить зарплатную ведомость клуба. Среди имен, которые могут стать "жертвами" этого замысла, называют Александра Караваева, Дениса Бойко и Бенито. Пока ни с одним из них не ведутся переговоры о пролонгации контрактов, которые заканчиваются 30 июня этого года.

Караваев
Караваев готовится нанести удар по мячу. Фото: Google

Более того, некоторым игрокам в возрастной категории 25+ с немалой зарплатой также стоит приготовиться. Им придется либо пойти на значительное понижение месячного вознаграждения, либо искать себе новую команду.

Что касается Бойко, то в следующем сезоне киевляне вроде бы планируют сделать ставку на трио голкиперов Бущан — Нещерет — Игнатенко. Ходят также слухи, что "Динамо" может вернуть своего воспитанника Евгения Волынца, выступающего за "Колос".

Напомним, один из лидеров мадридского "Реала" может остаться без футбола на достаточно продолжительное время.

Молодая украинская футбольная судья София Причина стала известна после скандального инцидента, произошедшего в матче Первой лиги.

Украинский боксер Александр Усик и его супруга Екатерина покинули Украину. Пара опубликовала прощальное фото из аэропорта.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в "Динамо" в ближайшее время. Он возник другой вариант продолжения карьеры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB