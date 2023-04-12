Динамо избавится от одного из лидеров команды — у бело-синих серьезные проблемы с финансами

Александр Караваев удивлен неприятным новостям. Фото: Google

Киевское "Динамо" могут покинуть сразу несколько именитых футболистов. Столичный гранд переживает не самое лучшее время в плане финансовой состоятельности.

Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside" .

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Кто покинет "Динамо"

По информации инсайдеров, руководство "бело-синих" намерено разгрузить зарплатную ведомость клуба. Среди имен, которые могут стать "жертвами" этого замысла, называют Александра Караваева, Дениса Бойко и Бенито. Пока ни с одним из них не ведутся переговоры о пролонгации контрактов, которые заканчиваются 30 июня этого года.

Караваев готовится нанести удар по мячу. Фото: Google

Более того, некоторым игрокам в возрастной категории 25+ с немалой зарплатой также стоит приготовиться. Им придется либо пойти на значительное понижение месячного вознаграждения, либо искать себе новую команду.

Что касается Бойко, то в следующем сезоне киевляне вроде бы планируют сделать ставку на трио голкиперов Бущан — Нещерет — Игнатенко. Ходят также слухи, что "Динамо" может вернуть своего воспитанника Евгения Волынца, выступающего за "Колос".

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