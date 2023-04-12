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"Челсі" посилився досвідченими гравцями перед матчем із "Реалом"

12 квітня 2023 09:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Челсі посилився досвідченими гравцями перед матчем із Реалом
Лемпард проводить тренування "Челсі". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Челсі" отримав три добрі новини напередодні першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала". Головний тренер команди Френк Лемпард зможе випустити на поле Сантьяго Бернабеу майже оптимальний склад.

Відразу кілька футболістів англійської команди відновилися після травм, повідомляє Football London.

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Виступаючи на передматчевій пресконференції, тренер "Челсі" заявив, що Тіаго Сілва, Мейсон Маунт та Н'Голо Канте одужали та можуть вийти на поле. Велика кількість травм у клубі, схоже, залишилася в минулому, і зараз Лемпард має з кого вибирати.

Тьяго Сілва
Тіаго Сілва аплодує партнерам по команді. Фото: Google

Посилення для "Челсі"

Повернення Сільви буде величезним бонусом для команди із західного Лондона, яка останнім часом пропускає багато голів. І якщо Лемпард зможе мотивувати Маунта, атакуючий потенціал "синіх" значно збільшиться.

"Тіаго, Маунт і Канте в порядку. Ба більше — всі вони в хорошій формі. Це відмінне посилення для "Челсі". Нам необхідний кожен футболіст, щоб зберегти шанс на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів", — розповів Френк Лемпард.

Кілька днів тому стало відомо про повернення до ладу лівого вінгера Рахіма Стерлінга. Футболіст збірної Англії пропустив понад місяць через травму підколінного сухожилля і лише минулими вихідними повністю одужав. Близький до відновлення і капітан "синіх" Сесар Аспілікуета, проте його повернення відбудеться пізніше.

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