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"Челси" усилился опытными игроками перед матчем с "Реалом"

12 апреля 2023 09:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Челси усилился опытными игроками перед матчем с Реалом
Лэмпард проводит тренировку "Челси". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" получил три хороших новости накануне первого четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард сможет выпустить на поле "Сантьяго Бернабеу" почти оптимальный состав. 

Сразу несколько футболистов английской команды восстановились после травм, сообщает Football London

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Выступая на предматчевой пресс-конференции, тренер "Челси" заявил, что Тиаго Силва, Мейсон Маунт и Н'Голо Канте выздоровели и могут выйти на поле. Обилие травм в клубе, похоже, осталось в прошлом, и сейчас у Лэмпарда есть из кого выбирать. 

Тьяго Силва
Тиаго Силва аплодирует партнерам по команде. Фото: Google

Усиление для "Челси"

Возвращение Сильвы будет огромным бонусом для команды из западного Лондона, которая в последнее время пропускает много голов. И если Лэмпард сможет мотивировать Маунта, атакующий потенциал "синих" значительно увеличится. 

"Тиаго, Маунт и Канте в  порядке. Более того, все они в хорошей форме. Это отличное усиление для "Челси". Нам необходим каждый футболист, чтобы сохранить шанс на выход в полуфинал Лиги чемпионов", — рассказал Фрэнк Лэмпард. 

Несколько дней назад стало известно о возвращении в строй левого вингера Рахима Стерлинга. Футболист сборной Англии пропустил больше месяца из-за травмы подколенного сухожилия и только в минувшие выходные полностью выздоровел. Близок к восстановлению и капитан "синих" Сесар Аспиликуэта, однако его возвращение состоится позже. 

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