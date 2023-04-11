Топ-5 необычных курьезов в футболе — романтика, ошибки, промахи и травмы

Роберто Баджо после исторического промаха. Фото: Google.

За долгую историю существования мировой футбол вместил огромное число эпизодов, которые даже десятилетия спустя вызывают бурные эмоции болельщиков.

О футбольных курьезах можно рассказывать часами, но мы вспомним лишь некоторые из них в материале портала Новини.LIVE.

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Каждый крупный футбольный турнир запоминается не только благодаря спортивным героям, но и тем, чьи ошибки оказывают влияние на игру. Общество любит победителей, но и проигравшим сочувствует. Одно неверное или нестандартное действие может прославить футболиста на весь мир. И наш рейтинг именно о таких спортсменах.

Не сотвори себе кумира

О существовании молодого вьетнамского футболиста по имени Хон Киен недавно еще никто не знал. Парень выступал в местном чемпионате U-17 на позиции полузащитника. Он не был звездой лиги, но и картины на поле не портил.

В одном из матчей Хон забил гол и во время празднования решил повторить легендарный трюк своего кумира Криштиану Роналду. После забитых мячей португалец делает разворот в воздухе и приземляется на широко расставленные ноги с возгласом "Siuuu". Ну, приземлиться у Хона получилось, но организм не выдержал такой нагрузки. Парень упал на землю и позже покинул поле только на носилках. Врачи констатировали перелом ноги. Представляет, насколько Роналду "железный", раз демонстрирует такой трюк почти в каждом матче?

Амбиции вредны для здоровья

Аргентинские вратари всегда любили "чудить". На Кубке Мира в Катаре Эмилиано Мартинес запомнился не только сэйвами, но и неприличным жестом на церемонии награждения. А его предшественник Серхио Ромеро во время выступления за нидерландскую команду АЗ Алкмаар сломал руку.

Команда Ромеро выбыла из четвертьфинала национального Кубка. Серхио очень расстроился и со всей силы ударил рукой в стену. В результате он получил сложный перелом и пропустил несколько месяцев. Вроде бы олимпийский чемпион по футболу, а нервы совсем слабые.

Перед трибуной в одних трусах

"Человек и стадион" Джузеппе Меацца был лидером и на поле, и за его пределами. Но на чемпионате мира-1938 легендарный футболист оказался в центре курьеза.

Во время тяжелого полуфинала против сборной Бразилии у итальянского игрока лопнула резинка на шортах. Это его не смутило. Синьор Джузеппе в таком состоянии даже точно исполнил пенальти. Он забил гол и побежал праздновать это событие перед итальянскими трибунами. Меацца поднял руки вверх, и в тот момент его шорты оказались на газоне.

Чемпионы мира, о которых никто не знает

Признайтесь, вы ведь тоже не в курсе того, что Северная Корея стала чемпионом мира в 2014 году? Нет, ну какие немцы? Все было не так.

Северная Корея выиграла все три матча на групповом этапе у Японии (7:0), США (4:0) и Китая (2:0). В 1/8 плей-офф команда разгромила Португалию (7:0), а в четвертьфинале победила Германию (2:1), а в полуфинале легко обыграла Южную Корею (3:0). В финале сборная КНДР встретилась с хозяевами турнира бразильцами, которые были обыграны со счетом 8:1.

Конечно, никакой Северной Кореи на ЧМ-2014 не было, но местные власти показали жителям КНДР совсем другую историю. Потом оказалось, что это лишь пародийный пропагандистский ролик, шутка. Или не шутка?

Промах столетия

Роберто Баджо был лидером сборной Италии на ЧМ-1994 в США. Он почти в одиночку "вытащил" свою команду в финал. Основное время матча со сборной Бразилии завершилось ничьей 0:0. Дело дошло до пенальти, и решающий удар не забил как раз Баджо.

С тех пор прошло много времени, но именно промах "Божественного хвостика" многие болельщики мира называют самым памятным в истории футбола. Баджо мог запомниться победителем Кубка Мира, но Судьба распорядилась иначе.

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