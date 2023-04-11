Топ-5 незвичайних курйозів у футболі — романтика, помилки, промахи та травми

Роберто Баджо після історичного промаху. Фото: Google.

За довгу історію існування світовий футбол вмістив величезну кількість епізодів, які навіть через десятиліття викликають бурхливі емоції вболівальників.

Про футбольні курйози можна розповідати годинами, але ми згадаємо лише деякі з них у матеріалі порталу Новини.LIVE.

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Кожен великий футбольний турнір запам'ятовується не лише завдяки спортивним героям, а й тим, чиї помилки впливають на гру. Суспільство любить переможців, але й тим, хто програв, співчуває. Одна невірна чи нестандартна дія може прославити футболіста на весь світ. І наш рейтинг саме про таких спортсменів.

Не створи собі кумира

Про існування молодого в'єтнамського футболіста на ім'я Хон Кієн нещодавно ще ніхто не знав. Хлопець виступав у місцевому чемпіонаті U-17 на позиції півзахисника. Він не був зіркою ліги, але картини на полі не псував.

В одному із матчів Хон забив гол і під час святкування вирішив повторити легендарний трюк свого кумира Кріштіану Роналду. Після забитих м'ячів португалець робить розворот у повітрі та приземляється на широко розставлені ноги з вигуком "Siuuu". Ну, приземлитися у Хона вдалося, але організм не витримав такого навантаження. Хлопець упав на землю і потім залишив поле тільки на ношах. Лікарі констатували перелом ноги. Чи уявляє, наскільки Роналду "залізний", раз демонструє такий трюк майже в кожному матчі?

Амбіції шкідливі для здоров'я

Аргентинські воротарі завжди любили "дивувати". На Кубку Світу у Катарі Еміліано Мартінес запам'ятався не лише сейвами, а й непристойним жестом на церемонії нагородження. А його попередник Серхіо Ромеро під час виступу за нідерландську команду АЗ Алкмар зламав руку.

Команда Ромеро вибула із чвертьфіналу національного Кубка. Серхіо дуже засмутився і щосили ударив рукою в стіну. В результаті він отримав складний перелом та пропустив кілька місяців. Начебто б олімпійський чемпіон з футболу, а нерви зовсім слабкі.

Перед трибуною в одних трусах

"Людина та стадіон" Джузеппе Меацца був лідером і на полі, і за його межами. Але на чемпіонаті світу-1938 легендарний футболіст опинився у центрі курйозу.

Під час тяжкого півфіналу проти збірної Бразилії в італійського гравця лопнула резинка на шортах. Це його не збентежило. Синьйор Джузеппе у такому стані навіть точно виконав пенальті. Він забив гол та побіг святкувати цю подію перед італійськими трибунами. Меацца підняв руки вгору, і на той момент його шорти опинилися на газоні.

Чемпіони світу, про які ніхто не знає

Зізнайтеся, адже ви теж не в курсі того, що Північна Корея стала чемпіоном світу у 2014 році? Ні, які німці? Все було не так.

Північна Корея виграла всі три матчі на груповому етапі у Японії (7:0), США (4:0) та Китаю (2:0). У 1/8 плей-офф команда розгромила Португалію (7:0), а у чвертьфіналі перемогла Німеччину (2:1), у півфіналі легко обіграла Південну Корею (3:0). У фіналі збірна КНДР зустрілася із господарями турніру бразильцями, які були обіграні з рахунком 8:1.

Звичайно, жодної Північної Кореї на ЧС-2014 не було, але місцева влада показала мешканцям КНДР зовсім іншу історію. Потім виявилось, що це лише пародійний пропагандистський ролик, жарт. Чи не жарт?

Промах століття

Роберто Баджо був лідером збірної Італії на ЧС-1994 у США. Він майже один "витяг" свою команду у фінал. Основний час матчу зі збірною Бразилії завершився нічиєю 0:0. Справа дійшла до пенальті, і вирішальний удар не забив Баджо.

З того часу минуло багато часу, але саме промах "Божественного хвостика" багато вболівальників світу називають найпам'ятнішим в історії футболу. Баджо міг запам'ятатися переможцем Кубка Світу, але Доля розпорядилася інакше.

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