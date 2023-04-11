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Последний шанс Анчелотти: анонс матча "Реала" против "Челси" в 1/4 Лиги чемпионов

11 апреля 2023 20:19
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Последний шанс Анчелотти — анонс матча Реала против Челси в 1/4 ЛЧ
Тьяго Силва борется с Каримом Бензема. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" примет лондонский "Челси". Испанцы считаются фаворитами противостояния, однако любая ошибка в обороне может дорого обойтись подопечным Карло Анчелотти. 

Подробно шансы команды на победу обсуждаем в специальном материале портала Новини.LIVE

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"Королевскому клубу" в нынешнем сезоне не хватает стабильности, в результате чего мадридцы практически проиграли борьбу за титул в Примеры. Но они остаются главным фаворитом Лиги чемпионов. "Челси" последние месяцы перманентно в кризисе и вряд ли сможет остановить команду Анчелотти. 

Где и когда смотреть матч 1/4 Лиги чемпионов "Реал" — "Челси" 

В среду, 12 апреля, состоится первый четвертьфинал ЛЧ с участием мадридского "Реала" и лондонского "Челси". В 22:00 по киевскому времени команды выведет на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" главный арбитр Франсуа Летексье из Франции. 

Болельщики в Украине смогут увидеть этот поединок в прямом эфире с помощью медиасервиса Megogo. 

Ситуация в "Реале" 

В последнее время "Королевский клуб" много забивает, но и пропускает немало мячей в свои ворота. Совсем недавно "Реал" в двух матчах подряд разгромил "Вальядолид" (6:0) и "Барселону" (4:0). Карим Бензема в каждом из тех поединков забил по три мяча. Но на прошлых выходных "бланкос" уступили дома "Вильярреалу" (2:3) и упустили шанс сократить расставание от "Барсы" в турнирной таблице. 

Карим Бензема
Карим Бензема упустил шанс забить гол. Фото: Google

Нестабильность часто является признаком необходимости перемен. Возможно очередная эпоха Карло Анчелотти в клубе заканчивается. Велика вероятность того, что летом итальянский тренер попрощается с командой. Не исключено, что "Реал" покинет и кто-то из ветеранов. Но даже в таком состоянии мадридцы претендуют на победу в Лиге чемпионов — турнире, который в последние годы выигрывают чаще, чем любое другое первенство. 

Ситуация в "Челси" 

Возвращение Фрэнка Лэмпарда на тренерский мости "Челси" пока не помогло команде. Скорее даже наоборот. "Синие" умудрились проиграть "Вулверхэмптону" (0:1), дела которого обстоят еще хуже. В АПЛ лондонцы продолжают "проваливаться" в глубину турнирной таблицы, не спасают даже дорогие новички. Футболисты "Челси" утратили не только игровой баланс, но и уверенность в собственных силах. 

Реал — Челси
Игроки "Челси" радуются забитому голу. Фото: Google

За три последних года это будет уже пятая встреча соперников. В 1/2 Лиги чемпионов-2021 "Челси" сыграл с "Реалом" вничью на выезде (1:1) и обыграл мадридцев дома (2:0). В прошлом розыгрыше турнира команды обменялись выездными победами. В Лондоне более успешными оказались испанцы (1:3), в Мадриде отпраздновали успех англичане (2:3). 

Сейчас "Челси" не в том состоянии, чтобы на равных сражаться с "Реалом". Среди проблем "синих" — отсутствие из-за травм Маунта, Силвы и Стерлинга. Но Рахим может появиться на замену. 

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