Последний шанс Анчелотти — анонс матча Реала против Челси в 1/4 ЛЧ

Тьяго Силва борется с Каримом Бензема. Фото: Google

В первом четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" примет лондонский "Челси". Испанцы считаются фаворитами противостояния, однако любая ошибка в обороне может дорого обойтись подопечным Карло Анчелотти.

Подробно шансы команды на победу обсуждаем в специальном материале портала Новини.LIVE.

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"Королевскому клубу" в нынешнем сезоне не хватает стабильности, в результате чего мадридцы практически проиграли борьбу за титул в Примеры. Но они остаются главным фаворитом Лиги чемпионов. "Челси" последние месяцы перманентно в кризисе и вряд ли сможет остановить команду Анчелотти.

Watch Chelsea train LIVE from Cobham ahead of Real Madrid clash tomorrow night! #UCL https://t.co/yhcqbCgmt9 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 11, 2023

Где и когда смотреть матч 1/4 Лиги чемпионов "Реал" — "Челси"

В среду, 12 апреля, состоится первый четвертьфинал ЛЧ с участием мадридского "Реала" и лондонского "Челси". В 22:00 по киевскому времени команды выведет на поле стадиона "Сантьяго Бернабеу" главный арбитр Франсуа Летексье из Франции.

Болельщики в Украине смогут увидеть этот поединок в прямом эфире с помощью медиасервиса Megogo.

Ситуация в "Реале"

В последнее время "Королевский клуб" много забивает, но и пропускает немало мячей в свои ворота. Совсем недавно "Реал" в двух матчах подряд разгромил "Вальядолид" (6:0) и "Барселону" (4:0). Карим Бензема в каждом из тех поединков забил по три мяча. Но на прошлых выходных "бланкос" уступили дома "Вильярреалу" (2:3) и упустили шанс сократить расставание от "Барсы" в турнирной таблице.

Карим Бензема упустил шанс забить гол. Фото: Google

Нестабильность часто является признаком необходимости перемен. Возможно очередная эпоха Карло Анчелотти в клубе заканчивается. Велика вероятность того, что летом итальянский тренер попрощается с командой. Не исключено, что "Реал" покинет и кто-то из ветеранов. Но даже в таком состоянии мадридцы претендуют на победу в Лиге чемпионов — турнире, который в последние годы выигрывают чаще, чем любое другое первенство.

Ситуация в "Челси"

Возвращение Фрэнка Лэмпарда на тренерский мости "Челси" пока не помогло команде. Скорее даже наоборот. "Синие" умудрились проиграть "Вулверхэмптону" (0:1), дела которого обстоят еще хуже. В АПЛ лондонцы продолжают "проваливаться" в глубину турнирной таблицы, не спасают даже дорогие новички. Футболисты "Челси" утратили не только игровой баланс, но и уверенность в собственных силах.

Игроки "Челси" радуются забитому голу. Фото: Google

За три последних года это будет уже пятая встреча соперников. В 1/2 Лиги чемпионов-2021 "Челси" сыграл с "Реалом" вничью на выезде (1:1) и обыграл мадридцев дома (2:0). В прошлом розыгрыше турнира команды обменялись выездными победами. В Лондоне более успешными оказались испанцы (1:3), в Мадриде отпраздновали успех англичане (2:3).

Сейчас "Челси" не в том состоянии, чтобы на равных сражаться с "Реалом". Среди проблем "синих" — отсутствие из-за травм Маунта, Силвы и Стерлинга. Но Рахим может появиться на замену.

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