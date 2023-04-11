Останній шанс Анчелотті — анонс матчу Реала проти Челсі в 1/4 ЛЧ

Тьяго Сілва бореться з Карімом Бензема. Фото: Google

У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" прийме лондонський "Челсі". Іспанці вважаються фаворитами протистояння, проте будь-яка помилка в обороні може дорого коштувати підопічним Карло Анчелотті.

Детально шанси команди на перемогу оцінюємо у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

Читайте також:

"Королівському клубу" цього сезону не вистачає стабільності, внаслідок чого мадридці практично програли боротьбу за титул у Прімери. Але вони залишаються основним лідером Ліги чемпіонів. "Челсі" останні місяці перманентно у кризі й навряд чи зможе зупинити команду Анчелотті.

Watch Chelsea train LIVE від Cobham перед Real Madrid clash доmorrow night! #UCL https://t.co/yhcqbCgmt9 - Chelsea FC (@ChelseaFC) April 11, 2023

Де і коли дивитись матч 1/4 Ліги чемпіонів "Реал" — "Челсі"

У середу, 12 квітня, відбудеться перший чвертьфінал ЛЧ за участю мадридського "Реала" та лондонського "Челсі". О 22:00 за київським часом команди виведе на поле стадіону "Сантьяго Бернабеу" головний арбітр Франсуа Летексьє із Франції.

Вболівальники в Україні матимуть змогу побачити цей поєдинок у прямому ефірі за допомогою медіасервісу Megogo.

Ситуація у "Реалі"

Останнім часом "Королівський клуб" багато забиває, але й пропускає чимало м'ячів у ворота. Зовсім недавно "Реал" у двох матчах поспіль розгромив "Вальядолід" (6:0) та "Барселону" (4:0). Карім Бензема у кожному з тих поєдинків забив по три м'ячі. Але минулими вихідними "бланкос" поступилися вдома "Вільяреалу" (2:3) і втратили шанс скоротити відставання від "Барси" у турнірній таблиці.

Карім Бензема втратив шанс забити гол. Фото: Google

Нестабільність часто є ознакою необхідності змін. Можливо, чергова епоха Карло Анчелотті в клубі закінчується. Велика ймовірність того, що влітку італійський тренер попрощається із командою. Не виключено, що "Реал" залишить і хтось із ветеранів. Але навіть у такому стані мадридці претендують на перемогу в Лізі чемпіонів — турнірі, який останніми роками виграють частіше, ніж будь-яка інша першість.

Ситуація у "Челсі"

Повернення Френка Лемпарда на тренерський міст "Челсі" поки не допомогло команді. Швидше, навіть навпаки. "Сині" примудрилися програти "Вулвергемптону" (0:1), справи якого ще гірші. В АПЛ лондонці продовжують "провалюватися" у глибину турнірної таблиці, не рятують навіть дорогі новачки. Футболісти "Челсі" втратили не лише ігровий баланс, а й упевненість у власних силах.

Гравці "Челсі" радіють забитому голу. Фото: Google

За три останні роки це буде вже п'ята зустріч суперників. У 1/2 Ліги чемпіонів-2021 "Челсі" зіграв із "Реалом" внічию на виїзді (1:1) та обіграв мадридців удома (2:0). Минулого розіграшу турніру команди обмінялися виїзними перемогами. У Лондоні успішнішими виявилися іспанці (1:3), у Мадриді відсвяткували успіх англійці (2:3).

Зараз "Челсі" не в тому стані, щоб на рівних битися з "Реалом". Серед проблем "синіх" — відсутність через травми Маунта, Сілви та Стерлінга. Але Рахім може з'явитись на заміну.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб. Відомі претенденти на українського футболіста.

Молода українська футбольна суддя Софія Причина стала відомою після скандального інциденту, який стався у матчі Першої ліги.

Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина залишили Україну. Пара опублікувала прощальне фото з аеропорту.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не повернеться до "Динамо" найближчим часом. Він виник інший варіант продовження кар'єри.