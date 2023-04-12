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"Динамо" позбудеться одного із лідерів команди: у "біло-синіх" серйозні проблеми з фінансами

12 квітня 2023 10:55
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Динамо позбудеться одного із лідерів команди — у біло-синіх серйозні проблеми з фінансами
Олександр Караваєв здивований неприємним новинам. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Київське "Динамо" можуть залишити одразу декілька іменитих футболістів. Столичний гранд переживає не найкращі часи в плані фінансової спроможності. 

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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За інформацією інсайдерів, керівництво "біло-синіх" має намір розвантажити зарплатну відомість клубу. Серед імен, які можуть стати "жертвами" цього задуму називають Олександра Караваєва, Дениса Бойка та Беніто. Наразі із жодним з них не ведуться перемовини щодо пролонгації контрактів, які закінчуються 30 червня цього року. 

Караваєв
Караваєв готується нанести удар по м'ячу. Фото: Google 

Ба більше, деяким гравцям у віковій категорії 25+ з чималою зарплатою також варто приготуватися. Їм доведеться або піти на значне пониження місячної винагороди, або шукати собі нову команду. 

Щодо Бойка, то в наступному сезоні кияни начебто планують зробити ставку на тріо голкіперів  Бущан — Нещерет — Ігнатенко. Ходять також чутки, що "Динамо" може повернути свого вихованця Євгена Волинця, який виступає за "Колос". 

Нагадаємо, один із лідерів мадридського "Реала" може залишитись без футболу на досить тривалий час.

Молода українська футбольна суддя Софія Причина стала відомою після скандального інциденту, який стався у матчі Першої ліги.

Український боксер Олександр Усик та його дружина Катерина залишили Україну. Пара опублікувала прощальне фото з аеропорту.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко не повернеться до "Динамо" найближчим часом. Він виник інший варіант продовження кар'єри.

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