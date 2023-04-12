Динамо позбудеться одного із лідерів команди — у біло-синіх серйозні проблеми з фінансами

Олександр Караваєв здивований неприємним новинам. Фото: Google

Київське "Динамо" можуть залишити одразу декілька іменитих футболістів. Столичний гранд переживає не найкращі часи в плані фінансової спроможності.

Про це повідомляє Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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За інформацією інсайдерів, керівництво "біло-синіх" має намір розвантажити зарплатну відомість клубу. Серед імен, які можуть стати "жертвами" цього задуму називають Олександра Караваєва, Дениса Бойка та Беніто. Наразі із жодним з них не ведуться перемовини щодо пролонгації контрактів, які закінчуються 30 червня цього року.

Караваєв готується нанести удар по м'ячу. Фото: Google

Ба більше, деяким гравцям у віковій категорії 25+ з чималою зарплатою також варто приготуватися. Їм доведеться або піти на значне пониження місячної винагороди, або шукати собі нову команду.

Щодо Бойка, то в наступному сезоні кияни начебто планують зробити ставку на тріо голкіперів Бущан — Нещерет — Ігнатенко. Ходять також чутки, що "Динамо" може повернути свого вихованця Євгена Волинця, який виступає за "Колос".

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