Лідер Реала отримає довготривалий бан — про чемпіонство можна забути

Федеріко Вальверде, "Реал Мадрид". Фото:Google

Один із лідерів мадридського "Реала" Федеріко Вальверде може залишитись без футболу на досить тривалий час. Уругвайцю загрожує дискваліфікація строком від одного до шести місяців.

Про це повідомляє AS.

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Суворе покарання

17 квітня спеціальна комісія з боротьби з насильством, расизмом, ксенофобією та нетерпимістю у спорті розгляне інцидент за участю Федеріко Вальверде та Алекса Баена. Це станеться, якщо поліція передасть їй скаргу гравця "Вільяреала".

Вальверде ризикує залишитись без футболу. Фото:Google

У разі, якщо травму визнають легкою, то півзахисник "Реала" отримає штраф. Щодо спортивно-дисциплінарних заходів — є декілька сценаріїв розвитку ситуації:

1. Комісія може передати справу до Королівської федерації футболу, яка має право дискваліфікувати футболіста на два-чотири матчі

2. Комісія сама може визначити міру покарання гравця. Мінімальний вирок органу — заборона відвідувати спортивні об'єкти строком від одного до шести місяців.

Що сталося

Після поєдинку "Реал" — "Вільяреал" між Феде Вальверде та півзахисником "субмарини" Алексом Баена стався прикрий інцидент на парковці. Уругваєць буцімто підійшов до суперника та вдарив його в обличчя. Припускають, що Алекс спровокував мадридця на такі дії образою на особисту тему.

Поєдинок "Реал" — "Вільяреал", 28 тур Ла Ліги. Фото:Google

Як наслідок, Баена подав заяву на Вальверде у поліцію.

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