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О чемпионстве можно забыть: лидер "Реала" получит длительный бан

11 апреля 2023 13:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Лидер Реала получит длительный бан — о чемпионстве можно забыть
Федерико Вальверде под угрозой продолжительной дисквалификации. Фото:Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Один из лидеров мадридского "Реала" Федерико Вальверде может остаться без футбола на достаточно долгое время. Уругвайцу грозит дисквалификация на срок от одного до шести месяцев.

Об этом сообщает AS.

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17 апреля специальная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте рассмотрит инцидент с участием Федерико Вальверде и Алекса Баэна. Это произойдет, если полиция передаст ей жалобу игрока "Вильярреала".

Вальверде
Вальверде рискует остаться без футбола. Фото:Google

В случае, если травму признают легкой, полузащитник "Реала" получит штраф. Относительно спортивно-дисциплинарных мероприятий есть несколько сценарии развития ситуации:

1. Комиссия может передать дело в Королевскую федерацию футбола, которая имеет право дисквалифицировать футболиста на два-четыре матча.

2. Комиссия сама может определить степень наказания игрока. Минимальный приговор органа — запрет посещать спортивные объекты сроком от одного до шести месяцев.

Что произошло

После поединка "Реал" — "Вильярреал" между Феде Вальверде и полузащитником "субмарины" Алексом Баэна произошел досадный инцидент на парковке. Уругваец подошел к сопернику и ударил его в лицо. Предполагается, что Алекс спровоцировал мадридца на такие действия оскорблением на личную тему.

Вальверде и Баэна
Феде и Алекс конфликтовали еще во время игры. Фото:Google

В результате Баэна подал заявление на Вальверде в полицию.

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