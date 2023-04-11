Лидер Реала получит длительный бан — о чемпионстве можно забыть

Федерико Вальверде под угрозой продолжительной дисквалификации. Фото:Google

Один из лидеров мадридского "Реала" Федерико Вальверде может остаться без футбола на достаточно долгое время. Уругвайцу грозит дисквалификация на срок от одного до шести месяцев.

Об этом сообщает AS.

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Суровое наказание

17 апреля специальная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте рассмотрит инцидент с участием Федерико Вальверде и Алекса Баэна. Это произойдет, если полиция передаст ей жалобу игрока "Вильярреала".

Вальверде рискует остаться без футбола. Фото:Google

В случае, если травму признают легкой, полузащитник "Реала" получит штраф. Относительно спортивно-дисциплинарных мероприятий есть несколько сценарии развития ситуации:

1. Комиссия может передать дело в Королевскую федерацию футбола, которая имеет право дисквалифицировать футболиста на два-четыре матча.

2. Комиссия сама может определить степень наказания игрока. Минимальный приговор органа — запрет посещать спортивные объекты сроком от одного до шести месяцев.

Что произошло

После поединка "Реал" — "Вильярреал" между Феде Вальверде и полузащитником "субмарины" Алексом Баэна произошел досадный инцидент на парковке. Уругваец подошел к сопернику и ударил его в лицо. Предполагается, что Алекс спровоцировал мадридца на такие действия оскорблением на личную тему.

Феде и Алекс конфликтовали еще во время игры. Фото:Google

В результате Баэна подал заявление на Вальверде в полицию.

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