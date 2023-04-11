Лідер "Жирони" розплакався через Циганкова після гри з "Барселоною"

Кастельянос намагався переграти Тер Штегена на "Камп Ноу". Фото: Google

Один із лідерів "Жирони" Валентін Кастельянос не стримав сліз у роздягальні після матчу з "Барселоною". Аргентинський півзахисник засмутився через один з епізодів за участю Віктора Циганкова.

Про це заявив головний тренер "біло-червоних" Мічел в інтерв'ю Marca.

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Вигідний момент

Під час поєдинку 28 туру іспанської Прімери між "Барселоною" та "Жироною" гості мали хорошу нагоду забити господарям на "Камп Ноу". Кастельянос виходив два в одного на ворота суперників, але пробив не влучно. У ці ситуації він міг віддати пас на Віктора Циганкова, який перебував у дуже вигідній позиції. Після матчу тренер "Жирони" Мічел зізнався, що після гри Кастельянос плакав через свою помилку.

Кастельянос отримав "гірчичник" у матчі з "Барсою". Фото:Google

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"Це гравець, який дає нам багато чого. Він плакав у роздягальні. Форвардам болючіше втрачати такі шанси після всієї тієї роботи, яку вони виконують.

Він вважає, що у нього був варіант з Циганковим, це вихід два в одного. Кастельянос багато чого дав нам цього сезону, і продовжить це робити. Я переконаний у його рівні. Нападники готові до таких невдач, він ще принесе нам багато радості", — зазначив Мічел.

Щодо Віктора Циганкова, то українець вийшов у стартовому складі своєї команди й провів на полі 71 хвилину у цьому поєдинку. Авторитетний аналітичний портал SofaScore поставив вихованцю "Динамо" середню оцінку — 6.8 бала.

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