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Відома українка підкорила престижний турнір з гімнастики під трек "Стефанія": відео

11 квітня 2023 10:57
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Відома українка підкорила престижний турнір з гімнастики під трек Стефанія — відео
Христина Погранична тріумфувала на турнірі в Болгарії. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська гімнастка Христина Погранична спричинила справжній фурор на міжнародному турнірі в Болгарії. Львів'янка здобула чотири медалі, одну з яких виборола під пісню гурту "Калуш" — "Стефанія". 

Про це повідомляє Telegram-канал НОК.

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Тріумф українки 

19-річна львівська гімнастка Христина Погранична здобула золоту нагороду у вправі з обручем, дві срібні медалі у вправі з м'ячем та бронзу — у багатоборстві. Турнір з художньої гімнастики проходив у Софії. 

У фінальному виступі з обручем, під трек "Стефанія", Погранична випередила спортсменок Рейну Мацусаку з Японії та Тетяну Воложаніну з Болгарії. 

"Це дуже невелика подяка нашим ЗСУ за те, що вони дають нам можливість працювати й здобувати перемоги", — прокоментувала Погранична свої досягнення. 

Варто зазначити, що нагороду Україні також принесла Поліна Городнича. Вона виборола золото у змаганні зі стрічкою. У вирішальному виступі Городнича залишила позаду представницю Болгарії Єву Брезалієву та Еріку Жайлауову з Казахстану. 

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