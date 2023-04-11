Відома українка підкорила престижний турнір з гімнастики під трек Стефанія — відео

Христина Погранична тріумфувала на турнірі в Болгарії. Фото: Google

Українська гімнастка Христина Погранична спричинила справжній фурор на міжнародному турнірі в Болгарії. Львів'янка здобула чотири медалі, одну з яких виборола під пісню гурту "Калуш" — "Стефанія".

Про це повідомляє Telegram-канал НОК.

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19-річна львівська гімнастка Христина Погранична здобула золоту нагороду у вправі з обручем, дві срібні медалі у вправі з м'ячем та бронзу — у багатоборстві. Турнір з художньої гімнастики проходив у Софії.

У фінальному виступі з обручем, під трек "Стефанія", Погранична випередила спортсменок Рейну Мацусаку з Японії та Тетяну Воложаніну з Болгарії.

"Це дуже невелика подяка нашим ЗСУ за те, що вони дають нам можливість працювати й здобувати перемоги", — прокоментувала Погранична свої досягнення.

Варто зазначити, що нагороду Україні також принесла Поліна Городнича. Вона виборола золото у змаганні зі стрічкою. У вирішальному виступі Городнича залишила позаду представницю Болгарії Єву Брезалієву та Еріку Жайлауову з Казахстану.

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