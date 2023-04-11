Известная украинка покорила престижный турнир по гимнастике под трек Стефания

Кристина Пограничная торжествовала на турнуре в Болгарии. Фото: Google

Украинская гимнастка Кристина Пограничная произвела настоящий фурор на международном турнире в Болгарии. Львовянка выборола четыре медали, одну из которых завоевала под песню группы "Калуш" — "Стефания".

Об этом сообщает Telegram-канал НОК.

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19-летняя львовская гимнастка Кристина Пограничная получила золотую награду в упражнении с обручем, две серебряные медали в упражнении с мячом и бронзу в многоборье. Турнир по художественной гимнатиске проходил в Софии.

В финальном выступлении с обручем, под трек "Стефания", Пограничная опередила спортсменок Рейну Мацусаку из Японии и Татьяну Воложинину из Болгарии.

"Это очень небольшая благодарность нашим ВСУ за то, что они дают нам возможность работать и одерживать победы", — прокомментировала Пограничная свои достижения.

Следует отметить, что награду Украине также принесла Полина Городничая. Она добыла в борьбе золото в соревновании с лентой. В решающем выступлении Городничая оставила позади представительницу Болгарии Еву Брезалиеву и Эрику Жайлауову из Казахстана.

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