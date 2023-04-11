Лидер "Жироны" расплакался из-за Цыганкова после игры с "Барселоной"

Кастельянос пытался обыграть Тер Штегена на "Камп Ноу". Фото: Google

Один из лидеров "Жироны" Валентин Кастельянос не сдержал слез в раздевалке после матча с "Барселоной". Аргентинский полузащитник расстроился из-за одного из эпизодов с участием Виктора Цыганкова.

Об этом заявил главный тренер "бело-красных" Мичел в интервью Marca.

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Выгодный момент

Во время поединка 28-го тура испанской Примеры между "Барселоной" и "Жироной" гости имели хорошую возможность забить хозяевам на "Камп Ноу". Кастельянос выходил два в одного на ворота соперников, но пробил не точно. В этой ситуации он мог отдать пас на находившегося в очень выгодной позиции Виктора Цыганкова. После матча тренер "Жироны" Мичел признался, что после игры Кастельянос плакал из-за своей ошибки.

Кастельянос получил "горчичник" в матче с "Барсой". Фото:Google

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"Это игрок, который дает нам многое. Он плакал в раздевалке. Форвардам больнее упускать такие шансы после всей той работы, которую они выполняют.

Он считает, что у него был вариант с Цыганковым, это выход два в одного. Кастельянос многое дал нам в этом сезоне, и продолжит это делать. Я уверен в его уровне. Нападающие готовы к таким неудачам, он еще доставит нам много радости", — отметил Мичел.

Относительно Виктора Цыганкова, то украинец вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 71 минуту в этом поединке. Авторитетный аналитический портал SofaScore поставил воспитаннику "Динамо" среднюю оценку — 6.8 балла.

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