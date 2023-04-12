Шевченко може очолити "Динамо" замість Луческу

Андрій Шевченко керує грою "Дженоа". Фото: Google

У тренерському штабі київського "Динамо" можуть відбутися серйозні зміни. Нинішній наставник столичної команди Мірча Луческу може залишити її після закінчення сезону.

У клубі вже шукають заміну румунському фахівцю, повідомляє Milliyet.

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За останній гол стан здоров'я головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу значно погіршився. На самопочутті 77-річного фахівця позначилися переживання через бойові дії в Україні та постійні роз'їзди на довгі дистанції з використанням автотранспорту та залізничних перевезень.

Термін дії контракту Луческу з київським клубом завершується влітку 2024 року. Попри це, керівництво "біло-синіх" може розірвати угоду з тренером за взаємною згодою. У клубі вже готуються до такого результату.

Головний тренер "Динамо" (Київ) Мірча Луческу. Фото: Google

Новий тренер для "Динамо"

Перед президентом "Динамо" Ігорем Суркісом стоїть дилема щодо вибору нового наставника для команди. У Києві хотіли б бачити в цій ролі Сергія Реброва, проте він може повернутися до країни як тренер збірної України.

Одним із ймовірних кандидатів на посаду наставника "Динамо" став колишній тренер національної команди Андрій Шевченко. Він понад рік перебуває без роботи після звільнення з італійського "Дженоа". Шевченко не хоче повертатися до тренерської діяльності до кінця війни, але у "Динамо" готові до переговорів із фахівцем.

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