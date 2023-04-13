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Андрея Шевченко заметили в компании скандальной помощницы Берлускони

13 апреля 2023 16:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Андрея Шевченко заметили в компании скандальной помощницы Берлускони
Личия Ронзулли и Сильвио Берлускони. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко побывал в Милане. Украинский спортсмен навестил в Италии нескольких старых знакомых.

Шевченко оказался втянут в пикантную ситуацию после встречи с Личией Ронзулли, сообщает La Gazzetta dello Sport

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Экс-наставник сборной Украины и итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко был замечен на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на стадионе "Сан-Сиро". "Милан" обыграл "Наполи" со счетом 1:0, а Шевченко оживленно беседовал с бывшими партнерами по команде Паоло Мальдини и "Бобби" Костакуртой. 

Шевченко и Ронзулли
Андрей Шевченко и Личия Ронзулли. Фото: Google

Как оказалось, Шевченко провел время не только в компании старых друзей. Позже появилась фотография, на которой он позирует с Личией Ронзулли. И этот снимок может косвенно втянуть украинского тренера в скандал. 

Кто такая Ронзулли?

Личия Ронзулли является соратницей одиозного Сильвио Берлускони. Этот недружественный Украине итальянский политик когда-то владел "Миланом", в котором играл Шевченко. В Италии за бывшим премьер-министром страны тянется целый шлейф скандалов. 

Ронзулли до знакомства с Берлускони работала медсестрой в Милане. Но встреча с синьором Сильвио изменила ее жизнь. Девушка "доросла" до должности депутата Европарламента, звания одной из самых влиятельных женщин страны и сенатора от партии Forza Italia.

Также она известна как организатор секс-вечеринок Сильвио Берлускони. Ронзулли якобы организовывала авиаперелеты гостей этих мероприятий и курировала их размещение в специальных бунгало. 

Напомним, стало известно, где продолжит карьеру Андрей Ярмоленко. На капитана сборной Украину рассчитывает киевского "Динамо", но у него есть другое предложение. 

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Вскоре после этого Усик и его супруга опубликовали прощальное фото из аэропорта. 

В "Баварии" произошел скандал с участием Садио Мане, который теперь наверняка покинет немецкую команду. 

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, в какой команде выиграет Лигу чемпионов. 

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