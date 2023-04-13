Андрея Шевченко заметили в компании скандальной помощницы Берлускони

Личия Ронзулли и Сильвио Берлускони. Фото: Google

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко побывал в Милане. Украинский спортсмен навестил в Италии нескольких старых знакомых.

Шевченко оказался втянут в пикантную ситуацию после встречи с Личией Ронзулли, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Читайте также:

Экс-наставник сборной Украины и итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко был замечен на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на стадионе "Сан-Сиро". "Милан" обыграл "Наполи" со счетом 1:0, а Шевченко оживленно беседовал с бывшими партнерами по команде Паоло Мальдини и "Бобби" Костакуртой.

Андрей Шевченко и Личия Ронзулли. Фото: Google

Как оказалось, Шевченко провел время не только в компании старых друзей. Позже появилась фотография, на которой он позирует с Личией Ронзулли. И этот снимок может косвенно втянуть украинского тренера в скандал.

Кто такая Ронзулли?

Личия Ронзулли является соратницей одиозного Сильвио Берлускони. Этот недружественный Украине итальянский политик когда-то владел "Миланом", в котором играл Шевченко. В Италии за бывшим премьер-министром страны тянется целый шлейф скандалов.

Ронзулли до знакомства с Берлускони работала медсестрой в Милане. Но встреча с синьором Сильвио изменила ее жизнь. Девушка "доросла" до должности депутата Европарламента, звания одной из самых влиятельных женщин страны и сенатора от партии Forza Italia.

Также она известна как организатор секс-вечеринок Сильвио Берлускони. Ронзулли якобы организовывала авиаперелеты гостей этих мероприятий и курировала их размещение в специальных бунгало.

Напомним, стало известно, где продолжит карьеру Андрей Ярмоленко. На капитана сборной Украину рассчитывает киевского "Динамо", но у него есть другое предложение.

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. Вскоре после этого Усик и его супруга опубликовали прощальное фото из аэропорта.

В "Баварии" произошел скандал с участием Садио Мане, который теперь наверняка покинет немецкую команду.

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал, в какой команде выиграет Лигу чемпионов.