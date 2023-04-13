Мбаппе назвал клуб, с которым победит в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе на тренировке "ПСЖ". Фото: Google

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает думать о своем будущем. Футболист "ПСЖ" признался в том, что вылет на ранней стадии плей-офф Лиги чемпионов не дает ему покоя.

Мбаппе не сомневается, что со временем станет обладателем этого трофея, сообщает AS.

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Лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о своих ближайших планах и предстоящих задачах. Он сделал это в программе "Tout le sport" на телеканале France 3 и отправил сообщение, которое должно подбодрить парижских болельщиков.

Главная мечта Килиана

Мбаппе косвенно подтвердил намерение продлить контракт с "ПСЖ" несмотря на интерес к футболисту со стороны мадридского "Реала".

"Следующий уровень? Хочу выиграть Лигу чемпионов. Я уже играл в финале, полуфинале, четвертьфинале, 1/8 плей-офф. Сделал все, кроме решающего вклада в победу. Не поднимал Кубок чемпионов над головой и очень расстроен по этому поводу.

Где я выиграю Лигу чемпионов? Это будет "ПСЖ". Надеюсь, что как можно скорее. Я парижанин, и у меня есть контракт. Не собираюсь ничего менять", — пообещал Килиан Мбаппе.

Килиан Мбаппе удивлен из-за промаха партнера по команде. Фото: Google

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" заканчивается в 2024 году. Несколько клубов ждут, что он футболист примет решение о своем будущем. "ПСЖ" не хочет снова оказаться в ситуации неопределенности, в которой клуб находился до подписания соглашения о продлении пребывания Мбаппе в Париже.

Недавние разногласия по поводу участия футболиста в рекламном ролике кампании сезонных абонементов вызвали сомнения в отношениях будущего Мбаппе в клубе. Но сам Килиан подтвердил преданность "ПСЖ".

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