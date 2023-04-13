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Мбаппе назвал клуб, с которым победит в Лиге чемпионов

13 апреля 2023 09:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе назвал клуб, с которым победит в Лиге чемпионов
Килиан Мбаппе на тренировке "ПСЖ". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе продолжает думать о своем будущем. Футболист "ПСЖ" признался в том, что вылет на ранней стадии плей-офф Лиги чемпионов не дает ему покоя.

Мбаппе не сомневается, что со временем станет обладателем этого трофея, сообщает AS

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Лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о своих ближайших планах и предстоящих задачах. Он сделал это в программе "Tout le sport" на телеканале France 3 и отправил сообщение, которое должно подбодрить парижских болельщиков. 

 

Главная мечта Килиана

Мбаппе косвенно подтвердил намерение продлить контракт с "ПСЖ" несмотря на интерес к футболисту со стороны мадридского "Реала". 

"Следующий уровень? Хочу выиграть Лигу чемпионов. Я уже играл в финале, полуфинале, четвертьфинале, 1/8 плей-офф. Сделал все, кроме решающего вклада в победу. Не поднимал Кубок чемпионов над головой и очень расстроен по этому поводу. 

Где я выиграю Лигу чемпионов? Это будет "ПСЖ". Надеюсь, что как можно скорее. Я парижанин, и у меня есть контракт. Не собираюсь ничего менять", — пообещал Килиан Мбаппе. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе удивлен из-за промаха партнера по команде. Фото: Google

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" заканчивается в 2024 году. Несколько клубов ждут, что он футболист примет решение о своем будущем. "ПСЖ" не хочет снова оказаться в ситуации неопределенности, в которой клуб находился до подписания соглашения о продлении пребывания Мбаппе в Париже.

Недавние разногласия по поводу участия футболиста в рекламном ролике кампании сезонных абонементов вызвали сомнения в отношениях будущего Мбаппе в клубе. Но сам Килиан подтвердил преданность "ПСЖ". 

Напомним, Мирча Луческу может досрочно расторгнуть контракт с киевским "Динамо". Андрей Шевченко является одним из претендентов на тренерский пост в команде. 

Стало известно, где продолжит карьеру Андрей Ярмоленко. На капитана сборной Украину рассчитывает киевского "Динамо", но у него есть другое предложение. 

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. 

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