Лэмпард назвал главную проблему "Челси" в этом сезоне

Лэмпард дает указание Феликсу. Фото: Google

Исполняющий обязанности тренера лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение английской команды в Мадриде от "Реала". "Синие" пропустили на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге чемпионов два безответных гола.

Лэмпард не сомневается в способности его команды дать сопернику бой в ответном матче, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Лэмпард руководит игрой "Челси". Фото: Google

Ошибки игроков "Челси"

Фрэнк Лэмпард не угадал с заменой. Кукурелья став косвенным виновником гола в ворота "Челси" и удаления Чилуэлла, а Маунт не использовал хороший момент для того, чтобы забить. Но тренер не винит своих подопечных в фиаско на "Сантьяго Бернабеу".

"Мы заканчивали матч в Мадриде в меньшинстве, но я горжусь футболистами, которые сыграли в этот вечер. Не обошлось без ошибок. Можно было избежать стандартного положения, после которого "Реал" забил нам второй гол.

Давайте не будет забывать, что у "Челси" тоже были хорошие моменты. Мейсон Маунт должен был реализовать свой шанс. Тогда у нас было бы совсем другое настроение после игры", — заявил Фрэнк Лэмпард.

Главная проблема "Челси"

Тренер пообещал организовать "настоящую битву" на поле "Стэмфорд Бридж" через неделю. Лэмпард заявил, что "Челси" будет до конца сражаться за выход в полуфинал Лиги чемпионов.

"Понимаем, что придется сыграть совсем в другой футбол. Это потребует от нас огромной самоотдачи. Нам все еще не хватает самоуверенности в этом сезоне. Часто "Челси" выглядит как минимум не хуже соперников, но проигрывает. У меня есть время, чтобы исправить ситуацию", — рассказал тренер "синих".

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