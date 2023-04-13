Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Лэмпард назвал главную проблему "Челси" в этом сезоне arrow

Лэмпард назвал главную проблему "Челси" в этом сезоне

13 апреля 2023 08:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лэмпард назвал главную проблему Челси в этом сезоне
Лэмпард дает указание Феликсу. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Исполняющий обязанности тренера лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение английской команды в Мадриде от "Реала". "Синие" пропустили на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге чемпионов два безответных гола. 

Лэмпард не сомневается в способности его команды дать сопернику бой в ответном матче, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

Наставник "Челси" сделал выбор в пользу игры на контратаках в расчете на скоростные проходы Рахима Стерлинга. Это доставило определенный дискомфорт "Реалу", однако мадридцы сумели выиграть домашнюю встречу со счетом 2:0. 

Реал — Челси
Лэмпард руководит игрой "Челси". Фото: Google

Ошибки игроков "Челси"

Фрэнк Лэмпард не угадал с заменой. Кукурелья став косвенным виновником гола в ворота "Челси" и удаления Чилуэлла, а Маунт не использовал хороший момент для того, чтобы забить. Но тренер не винит своих подопечных в фиаско на "Сантьяго Бернабеу". 

"Мы заканчивали матч в Мадриде в меньшинстве, но я горжусь футболистами, которые сыграли в этот вечер. Не обошлось без ошибок. Можно было избежать стандартного положения, после которого "Реал" забил нам второй гол. 

Давайте не будет забывать, что у "Челси" тоже были хорошие моменты. Мейсон Маунт должен был реализовать свой шанс. Тогда у нас было бы совсем другое настроение после игры", — заявил Фрэнк Лэмпард. 

Главная проблема "Челси"

Тренер пообещал организовать "настоящую битву" на поле "Стэмфорд Бридж" через неделю. Лэмпард заявил, что "Челси" будет до конца сражаться за выход в полуфинал Лиги чемпионов. 

"Понимаем, что придется сыграть совсем в другой футбол. Это потребует от нас огромной самоотдачи. Нам все еще не хватает самоуверенности в этом сезоне. Часто "Челси" выглядит как минимум не хуже соперников, но проигрывает. У меня есть время, чтобы исправить ситуацию", — рассказал тренер "синих". 

Напомним, Мирча Луческу может досрочно расторгнуть контракт с киевским "Динамо". Андрей Шевченко является одним из претендентов на тренерский пост в команде. 

Стало известно, где продолжит карьеру Андрей Ярмоленко. На капитана сборной Украину рассчитывает киевского "Динамо", но у него есть другое предложение. 

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. 

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в "Динамо" в ближайшее время. У него возник другой вариант продолжения карьеры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB