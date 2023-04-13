Анчелотти дал характеристику Лэмпарду после победы над Челси

Анчелотти и Лэмпард на пресс-конференции. Фото: Google

После победы мадридского "Реала" над лондонским "Челси" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов наставника "бланкос" Карло Анчелотти поделился мнением об игре обеих команд.

Итальянский тренер назвал лучшего футболиста в составе "Реала", сообщает официальный сайт УЕФА.

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Анчелотти и Лэмпард перед игрой. Фото: Google

Кто был лучшим в составе "Реала"?

Гости заканчивали этот поединок в меньшинстве из-за удаления Бена Чилуэлла. Финальный счет оставляет "Челси" шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Карло Анчелотти призывает забыть о недооценке соперника.

"Реал" сделал первый шаг на пути к полуфиналу турнира. В Лондоне надо сыграть точно так же, и тогда задача будет решена. Нашей задачей было обеспечить себе комфортное преимущество накануне ответного поединка.

Я доволен тем, как мы сыграли. Хочу того же самого на "Стэмфорд Бридж". Лучшим футболистом на поле считаю Феде Вальверде. Его азарт и умение отработать в обороне приносят "Реалу" огромную пользу", — рассказал Карло Анчелотти.

Мнение о Лэмпарде

Итальянский наставник отдал должное сопернику и поддержал своего английского коллегу. Анчелотти считает, что Лэмпард не заслужил критику.

"Прекрасно помню, каким футболистом был Фрэнк. Его игровой интеллект поможет Лэмпарду добиться успеха и в качестве тренера. Не хватает только опыта. У него хорошая команда.

В некоторых моментах матча "Реалу" было очень тяжело, особенно пока на поле были равные составы", — признался Карло Анчелотти.

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