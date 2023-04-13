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"Помню его игроком": Анчелотти дал характеристику Лэмпарду после победы над "Челси"

13 апреля 2023 07:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти дал характеристику Лэмпарду после победы над Челси
Анчелотти и Лэмпард на пресс-конференции. Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

После победы мадридского "Реала" над лондонским "Челси" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов наставника "бланкос" Карло Анчелотти поделился мнением об игре обеих команд. 

Итальянский тренер назвал лучшего футболиста в составе "Реала", сообщает официальный сайт УЕФА. 

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"Королевский клуб" был фаворитом этого противостояния, но ограничился только двумя мячами в ворота "Челси". Кепа Аррисабалага несколько раз спасал свою команду после ударов в исполнении Винисиуса и Вальверде. 

Анчелотти и Лэмпард
Анчелотти и Лэмпард перед игрой. Фото: Google

Кто был лучшим в составе "Реала"?

Гости заканчивали этот поединок в меньшинстве из-за удаления Бена Чилуэлла. Финальный счет оставляет "Челси" шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Карло Анчелотти призывает забыть о недооценке соперника. 

"Реал" сделал первый шаг на пути к полуфиналу турнира. В Лондоне надо сыграть точно так же, и тогда задача будет решена. Нашей задачей было обеспечить себе комфортное преимущество накануне ответного поединка. 

Я доволен тем, как мы сыграли. Хочу того же самого на "Стэмфорд Бридж". Лучшим футболистом на поле считаю Феде Вальверде. Его азарт и умение отработать в обороне приносят "Реалу" огромную пользу", — рассказал Карло Анчелотти. 

Мнение о Лэмпарде

Итальянский наставник отдал должное сопернику и поддержал своего английского коллегу. Анчелотти считает, что Лэмпард не заслужил критику. 

"Прекрасно помню, каким футболистом был Фрэнк. Его игровой интеллект поможет Лэмпарду добиться успеха и в качестве тренера. Не хватает только опыта. У него хорошая команда. 

В некоторых моментах матча "Реалу" было очень тяжело, особенно пока на поле были равные составы", — признался Карло Анчелотти. 

Напомним, Мирча Луческу может досрочно расторгнуть контракт с киевским "Динамо". Андрей Шевченко является одним из претендентов на тренерский пост в команде. 

Стало известно, где продолжит карьеру Андрей Ярмоленко. На капитана сборной Украину рассчитывает киевского "Динамо", но у него есть другое предложение. 

Украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. 

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не вернется в "Динамо" в ближайшее время. У него возник другой вариант продолжения карьеры.

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