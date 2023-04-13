Анчелотті дав характеристику Лемпарду після перемоги над Челсі

Анчелотті та Лемпард на прес-конференції. Фото: Google

Після перемоги мадридського "Реала" над лондонським "Челсі" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів наставника "бланкос" Карло Анчелотті поділився думкою про гру обох команд.

Італійський тренер назвав найкращого футболіста у складі "Реала", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Анчелотті та Лемпард перед грою. Фото: Google

Хто був найкращим у складі "Реала"?

Гості закінчували цей поєдинок у меншості через вилучення Бена Чілвелла. Фінальний рахунок залишає "Челсі" шанси на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів. Карло Анчелотті закликає забути про недооцінку суперника.

"Реал" зробив перший крок на шляху до півфіналу турніру. У Лондоні треба зіграти так само, і тоді завдання буде вирішено. Нашим завданням було забезпечити собі комфортну перевагу напередодні поєдинку у відповідь.

Я задоволений тим, як ми грали. Хочу того ж самого на "Стемфорд Брідж". Найкращим футболістом на полі вважаю Феде Вальверде. Його азарт та вміння відпрацювати в обороні приносять "Реалу" величезну користь", — розповів Карло Анчелотті.

Думка про Лемпарда

Італійський наставник віддав належне супернику та підтримав свого англійського колегу. Анчелотті вважає, що Лемпард не заслужив на критику.

"Чудово пам'ятаю, яким футболістом був Френк. Його ігровий інтелект допоможе Лемпарду досягти успіху і як тренер. Не вистачає тільки досвіду. У нього хороша команда.

У деяких моментах матчу "Реалу" було дуже важко, особливо поки що на полі були рівні склади", — зізнався Карло Анчелотті.

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