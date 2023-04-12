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"Реал" и "Челси" сыграли в атакующий футбол: кто победил в матче Лиги чемпионов

12 апреля 2023 23:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реал принял Челси в 1/4 Лиги чемпионов — как сыграли команды
Бензема забивает в ворота "Челси". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Челси" отправился в Мадрид на "Сантьяго Бернабеу" в рамках первого матча 1/4 Лиги чемпионов. Эти соперники встретились в третьем сезоне подряд. 

"Королевский клуб" был фаворитом противостояния, от Карима Бензема ждали новых голов, сообщают Новини.LIVE

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Новичок "Челси" Михаил Мудрик начал эту встречу в запасе. Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард предпочел украинцу, который в этом сезоне неплохо сыграл с "Реалом" в составе донецкого "Шахтера", выздоровевшего Рахима Стерлинга. 

Ход матча

Лига чемпионов, 1/4 плей-офф. Первый матч

"Реал" (Мадрид) — "Челси" (Лондон) — 2:0 (1:0) 

Голы: Бензема, 21; Асенсио, 74. 

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга (Рюдигер, 70) — Вальверде, Кроос (Чуамени, 84), Модрич — Родриго (Асенсио, 70), Бензема (капитан), Винисиус. 

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Одриосола, Азар, Васкес, Себальос, Диас. 

Тренер: Карло Анчелотти. 

"Челси": Кепа — Кулибали (Кукурелья, 54), Тиаго Силва (капитан) (Маунт, 75), Фофана — Джеймс, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Чилуэлл — Стерлинг, Феликс. 

Запасные: Менди, Пулишич, Лофтус-Чик, Чалоба, Мудрик, Захария, Зиеш, Аспиликуэта, Хаверц. 

Тренер: Фрэнк Лэмпард. 

Из лазарета "Челси" вернулся не только Стерлинг. Выздоровели Канте, Силва и Маунт. Н'Голо и Тиагу сразу же оказались в основе лондонской команды. 

Гости с первых минут "закрылись" на своей половине поля и старались минимизировать ошибки. "Реал" столкнулся с задачей вскрыть насыщенную оборону соперника. При каждой возможности гости проводили резкие контратаки, забрасывали мяч за спины мадридским защитникам в расчете на рывок Стерлинга. Это привело к тому, что Камавинга получил предупреждение уже не седьмой минуте встречи. 

Но "Реал" проводил больше времени в атаках. На 21 минуте Карвахаль выполнил идеальный пас в чужую штрафную под рывок Винисиуса. Бразилец "оторвался" от Фофана и пробил по воротам, но Кепа спас свою команду. Карим Бензема буквально "занес" мяч в сетку, 1:0. Буквально сразу же "Челси" мог отыграться, но Куртуа спас свою команду после опасного удара от Стерлинга с близкой дистанции. 

Карим Бензема
Карим Бензема празднует забитый гол. Фото: Google

Хозяева поля могли увеличить счет в конце тайма, но Кепа не позволил отличиться Винисиусу и Вальверде. 

После перерыва 

"Челси" начал второй тайма более активно, чем первый. На какое-то время гости перехватили инициативу. Но на 58-й минуте Кукурелья потерял позицию, и Чилуэллу пришлось фолить перед своей штрафной на Родриго. "Челси" остался в меньшинстве на остаток матча. 

"Реал" долго не мог реализовать численное большинство. А затем на замену вышел Асенсио, который точным ударом с линии штрафной завершил быструю атаку мадридцев, 2:0. Голевая передача оказалась на счету Винисиуса. Победа мадридцев получилась заслуженной и уверенной. "Челси" сохраняет минимальные шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов. 

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