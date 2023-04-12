Роналду оказался в эпицентре скандала в Саудовской Аравии

Криштиану Роналду в матче за "Аль-Наср". Фото: Google

Ветеран клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии Криштиану Роналду снова спровоцировал неприятную ситуацию. Португалец сдерживал себя несколько месяцев, после чего стал виновником серьезного скандала.

Роналду стал одной из причин увольнения тренера "Аль-Насра", сообщает Marca.

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Легионер "Аль-Насра" Криштиану Роналду уже ощутил себе полноправным лидером команды. 38-летний футболист забил 11 голов и сделал две результативные передачи в 12 поединках чемпионата Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду в форме сборной Португалии. Фото: Google

Новый чемпионат, старые проблемы

Однако недавно "Аль-Наср" сыграл вничью с командой "Аль-Фейха" (0:0), что вывело Роналду из себя. Футболист обвинил в потере очков тренера Руди Гарсию. Криштиану заявил, что французский специалист выбрал неправильную тактику на игру и слишком поздно сделал замены.

Вскоре после этого Руди Гарсию уволили. Справедливости ради стоит отметить, что у тренера были конфликты и с другими футболистами команды. Но владельцы "Аль-Насра" ценят Роналду больше всех остальных. Напомним, португалец заработает в этом клубе больше 200 млн евро за два года.

За семь туров до конца сезона в чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" занимает второе место. Команда Роналду отстает от "Аль-Иттихада" на три очка.

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