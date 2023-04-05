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Роналду повторил собственный рекорд результативности

5 апреля 2023 14:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Роналду повторил собственный рекорд — делает Аль-Наср чемпионом
Португальский форвард возвращается в оптимальную форму
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Переход в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии пошел на пользу Криштиану Роналду. Португальский ветеран начал забивать голы практически в каждом матче. 

Недавно Роналду повторил собственное достижение шестилетней давности, сообщают Новини.LIVE

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Португальский форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду упорно "тянет" свою команду к чемпионскому титулу. В матче 22-го тура местного национального первенства ветеран забил два гола. Это помогло его команде разгромить "Аль-Адалх" со счетом 5:0. 

Голевая феерия Роналду

Роналду открыл счет на 40-й минуте, забил гол с пенальти. Во втором тайме он добавил еще один мяч с острого угла.

В результате "Аль-Наср" остался на втором месте в турнирной таблице. Он отстает от "Аль-Иттихада" на одно очко.

Криштиану Роналду оформил дубль в трех последних матчах. До этого он забивал по два гола за сборную Португалии в матчах квалификации Евро-2024 с Люксембургом и Лихтенштейном.

Криштиану Роналду

В последний раз серия матчей с двумя голами у Роналду него была в 2018 году. Выступая за "Реал", он забил в марте два гола "Эйбару" и четыре в ворота "Жироны". Затем в сборной Португалии сделал дубль. 

В 2023 году Роналду сыграл десять матчей за "Аль-Наср", в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи. 

Напомним, жена Александра Усика побывала в Харькове и поделилась кадрами разрушенного города.

Тем временем сам Усик получил вызов, который не сможет игнорировать. Известен следующий соперник боксера. 

Лондонский "Арсенал" продолжает борьбу за чемпионский титул в АПЛ. Команду Микеля Артеты ждут девять важных матчей, в которых нельзя терять очки. 

Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Италии. В его услугах заинтересован один из претендентов на Скудетто. 

А тренер Мирча Луческу скоро уйдет из "Динамо". Известно, где опытный специалист продолжит работу. 

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