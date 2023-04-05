Роналду повторил собственный рекорд — делает Аль-Наср чемпионом

Португальский форвард возвращается в оптимальную форму

Переход в клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии пошел на пользу Криштиану Роналду. Португальский ветеран начал забивать голы практически в каждом матче.

Недавно Роналду повторил собственное достижение шестилетней давности, сообщают Новини.LIVE.

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Португальский форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду упорно "тянет" свою команду к чемпионскому титулу. В матче 22-го тура местного национального первенства ветеран забил два гола. Это помогло его команде разгромить "Аль-Адалх" со счетом 5:0.

Голевая феерия Роналду

Роналду открыл счет на 40-й минуте, забил гол с пенальти. Во втором тайме он добавил еще один мяч с острого угла.

В результате "Аль-Наср" остался на втором месте в турнирной таблице. Он отстает от "Аль-Иттихада" на одно очко.

Криштиану Роналду оформил дубль в трех последних матчах. До этого он забивал по два гола за сборную Португалии в матчах квалификации Евро-2024 с Люксембургом и Лихтенштейном.

В последний раз серия матчей с двумя голами у Роналду него была в 2018 году. Выступая за "Реал", он забил в марте два гола "Эйбару" и четыре в ворота "Жироны". Затем в сборной Португалии сделал дубль.

В 2023 году Роналду сыграл десять матчей за "Аль-Наср", в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.

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