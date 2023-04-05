Роналду повторив власний рекорд — робить Аль-Наср чемпіоном

Португальський форвард повертається до оптимальної форми

Перехід у клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії пішов на користь Кріштіану Роналду. Португальський ветеран почав забивати голи практично у кожному матчі.

Нещодавно Роналду повторив власне досягнення шестирічної давності, повідомляють Новини.LIVE.

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Португальський форвард саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду завзято "тягне" свою команду до чемпіонського титулу. У матчі 22-го туру місцевої національної першості ветеран забив два голи. Це допомогло його команді розгромити "Аль-Адалх" із рахунком 5:0.

Гольова феєрія Роналду

Роналду відкрив рахунок на 40-й хвилині, забив гол із пенальті. У другому таймі він додав ще один м'яч із гострого кута.

В результаті "Аль-Наср" залишився на другому місці у турнірній таблиці. Він відстає від "Аль-Іттіхаду" на одне очко.

Кріштіану Роналду оформив дубль у трьох останніх матчах. До цього він забивав по два голи за збірну Португалії у матчах кваліфікації Євро-2024 із Люксембургом та Ліхтенштейном.

Востаннє серія матчів з двома голами у Роналду була в 2018 році. Виступаючи за "Реал", він забив у березні два голи "Ейбару" та чотири у ворота "Жирони". Потім у збірній Португалії зробив дубль.

2023 року Роналду зіграв десять матчів за "Аль-Наср", у яких забив 11 м'ячів і зробив дві результативні передачі.

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