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Роналду опинився в епіцентрі скандалу у Саудівській Аравії

12 квітня 2023 21:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Роналду опинився в епіцентрі скандалу у Саудівській Аравії
Кріштіану Роналду у матчі за "Аль-Наср". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Ветеран клубу "Аль-Наср" із Саудівської Аравії Кріштіану Роналду знову спровокував неприємну ситуацію. Португалець стримував себе кілька місяців, після чого став винуватцем серйозного скандалу.

Роналду став однією з причин звільнення тренера Аль-Насра, повідомляє Marca.

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Легіонер "Аль-Насра" Кріштіану Роналду вже відчув собі повноправним лідером команди. 38-річний футболіст забив 11 голів і зробив дві результативні передачі у 12 поєдинках чемпіонату Саудівської Аравії.

Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду у формі збірної Португалії. Фото: Google

Новий чемпіонат, старі проблеми

Проте нещодавно "Аль-Наср" зіграв унічию з командою "Аль-Фейха" (0:0), що вивело Роналду із себе. Футболіст звинуватив у втраті очок тренера Руді Гарсію. Кріштіану заявив, що французький фахівець обрав неправильну тактику на гру і надто пізно зробив заміни.

Невдовзі Руді Гарсію звільнили. Заради справедливості варто зазначити, що тренер мав конфлікти з іншими футболістами команди. Але власники "Аль-Насра" цінують Роналду більше за всіх інших. Нагадаємо, португалець заробить у цьому клубі понад 200 млн євро за два роки.

За сім турів до кінця сезону у чемпіонаті Саудівської Аравії "Аль-Наср" посідає друге місце. Команда Роналду відстає від "Аль-Іттіхаду" на три очки.

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