Реал прийняв Челсі у 1/4 Ліги чемпіонів — як зіграли команди

Бензема забиває у ворота "Челсі". Фото: Google

Лондонський "Челсі" вирушив до Мадриду на "Сантьяго Бернабеу" в рамках першого матчу 1/4 Ліги чемпіонів. Ці суперники зустрілися у третьому сезоні поспіль.

"Королівський клуб" був фаворитом протистояння, від Каріма Бензема чекали на нові голи, повідомляють Новини.LIVE.

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Новачок "Челсі" Михайло Мудрик розпочав цю зустріч у запасі. Наставник "синіх" Френк Лемпард віддав перевагу Рахіму Стерлінгу, який одужав кілька днів тому. Українець цього сезону непогано зіграв з "Реалом" у складі донецького "Шахтаря", але на поле не вийшов.

Хід матчу

Ліга чемпіонів, 1/4 плей-офф. Перший матч

"Реал" (Мадрид) — "Челсі" (Лондон) — 2:0 (1:0)

Голи: Бензема, 21; Асенсіо, 74.

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга (Рюдігер, 70) — Вальверде, Кроос (Чуамені, 84), Модріч — Родріго (Асенсіо, 70), Бензема (капітан), Вінісіус.

Запасні: Лунін, Лопес, Вальєхо, Начо, Одріосола, Азар, Васкес, Себальос, Діас.

Тренер: Карло Анчелотті.

"Челсі": Кепа — Кулібалі (Кукурелья, 54), Тіаго Сілва (капітан) (Маунт, 75), Фофана — Джеймс, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачіч, Чілвелл — Стерлінг, Фелікс.

Запасні: Менді, Пулішич, Лофтус-Чік, Чалоба, Мудрик, Захарія, Зієш, Аспілікет, Хаверц.

Тренер: Френк Лемпард.

З лазарету "Челсі" повернувся не лише Стерлінг. Одужали Канте, Сілва та Маунт. Н'Голо та Тіагу одразу ж опинилися в основі лондонської команди.

Гості з перших хвилин "закрилися" на своїй половині поля та намагалися мінімізувати помилки. "Реал" зіткнувся із завданням розкрити насичену оборону суперника. За кожної можливості гості проводили різкі контратаки, закидали м'яч за спини мадридським захисникам у розрахунку на ривок Стерлінга. Це призвело до того, що Камавінга отримав попередження вже на сьомій хвилині зустрічі.

Але "Реал" проводив більше часу в атаках. На 21 хвилині Карвахаль виконав ідеальний пас у чужий штрафний майданчик під ривок Вінісіуса. Бразилець "відірвався" від Фофана та пробив по воротах, але Кепа врятував свою команду. Карім Бензема буквально "заніс" м'яч у сітку, 1:0. Буквально відразу "Челсі" міг відігратися, але Куртуа врятував свою команду після небезпечного удару від Стерлінга з близької дистанції.

Карім Бензема святкує забитий гол. Фото: Google

Господарі поля могли збільшити рахунок наприкінці тайму, але Кепа не дозволив відзначитись Вінісіусу та Вальверде.

Після перерви

"Челсі" розпочав другий тайм більш активно, ніж перший. На якийсь час гості перехопили ініціативу. Але на 58-й хвилині Кукурелья втратив позицію, і Чілвеллу довелося фолити перед своїм штрафним на Родріго. "Челсі" залишився у меншості на решту матчу.

"Реал" довго не міг реалізувати чисельну більшість. А потім на заміну вийшов Асенсіо, який влучним ударом з лінії штрафного майданчика завершив швидку атаку мадридців, 2:0. Гольова передача опинилася на рахунку Вінісіуса. Перемога мадридців вийшла заслуженою та впевненою. "Челсі" зберігає мінімальні шанси на вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

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