Лемпард назвав головну проблему "Челсі" цього сезону

Лемпард дає вказівку Феліксу. Фото: Google

Виконувач обов'язків тренера лондонського "Челсі" Френк Лемпард прокоментував поразку англійської команди в Мадриді від "Реала". "Сині" пропустили на "Сантьяго Бернабеу" в Лізі чемпіонів два голи.

Лемпард не сумнівається у здатності його команди дати супернику бій у матчі-відповіді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Лемпард керує грою "Челсі". Фото: Google

Помилки гравців "Челсі"

Френк Лемпард не вгадав із замінами. Кукурелья став непрямим винуватцем гола у ворота "Челсі" та видалення Чілвелла, а Маунт не використав гарний момент для того, щоб забити. Але тренер не звинувачує своїх підопічних у фіаско на "Сантьяго Бернабеу".

"Ми закінчували матч у Мадриді у меншості, але я пишаюся футболістами, які зіграли цього вечора. Не обійшлося без помилок. Можна було уникнути стандартного положення, після якого "Реал" забив нам другий гол.

Давайте не забуватимемо, що у "Челсі" теж були хороші моменти. Мейсон Маунт мав реалізувати свій шанс. Тоді в нас був би зовсім інший настрій після гри", — заявив Френк Лемпард.

Головна проблема "Челсі"

Тренер пообіцяв організувати "справжню битву" на полі "Стемфорд Брідж" за тиждень. Лемпард заявив, що "Челсі" до кінця боротиметься за вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

"Розуміємо, що доведеться зіграти зовсім в інший футбол. Це вимагатиме від нас величезної самовіддачі. Нам все ще не вистачає самовпевненості цього сезону. Часто "Челсі" виглядає як мінімум не гірше за суперників, але програє. У мене є час, щоб виправити ситуацію", — розповів тренер "синіх".

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