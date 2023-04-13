Мбаппе назвав клуб, з яким переможе у Лізі чемпіонів

Кіліан Мбаппе на тренуванні "ПСЖ". Фото: Google

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує думати про своє майбутнє. Футболіст "ПСЖ" зізнався у тому, що виліт на ранній стадії плей-офф Ліги чемпіонів не дає йому спокою.

Мбаппе не сумнівається, що згодом стане володарем цього трофею, повідомляє AS.

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Лідер "ПСЖ" Кіліан Мбаппе розповів про свої найближчі плани та майбутні завдання. Він зробив це у програмі "Tout le sport" на телеканалі France 3 і відправив повідомлення, яке має підбадьорити паризьких уболівальників.

Головна мрія Кіліана

Мбаппе підтвердив намір продовжити контракт із "ПСЖ" попри інтерес до футболіста з боку мадридського "Реала".

"Наступний рівень? Хочу виграти Лігу чемпіонів. Я вже грав у фіналі, півфіналі, чвертьфіналі, 1/8 плей-офф. Зробив усе, окрім вирішального внеску у перемогу. Не піднімав Кубок чемпіонів над головою і дуже засмучений із цього приводу.

Де я виграю Лігу чемпіонів? Це буде "ПСЖ". Сподіваюся, що якнайшвидше. Я парижанин, і маю контракт. Не збираюся нічого міняти", — пообіцяв Кіліан Мбаппе.

Кіліан Мбаппе здивований через промах партнера по команді. Фото: Google

Контракт Мбаппе з "ПСЖ" закінчується 2024 року. Декілька клубів чекають, що він футболіст ухвалить рішення про своє майбутнє. "ПСЖ" не хоче знову опинитись у ситуації невизначеності, в якій клуб перебував до підписання угоди про продовження перебування Мбаппе у Парижі.

Нещодавні розбіжності щодо участі футболіста в рекламному ролику кампанії сезонних абонементів викликали сумніви щодо майбутнього Мбаппе в клубі. Але сам Кіліан підтвердив відданість "ПСЖ".

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