Скандал в Баварии — Мане покинет клуб из-за глупого поступка

Нападающий "Баварии" Садио Мане. Фото: Google

Звездный нападающий мюнхенской "Баварии" Садио Мане влип в громкий скандал. После матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" сенегалец устроил разборки со своим одноклубником Лероем Сане. Словесная перепалка переросла в драку.

Об этом сообщает Sky Deutshland.

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Что произошло

После провального поединка ЛЧ против "Манчестер Сити" ("Бавария" уступила "горожанам" 3:0. — Ред.) Садио Мане высказал претензии Сане по поводу того, как игрок разговаривал с ним во время игры. Спор мгновенно перерос в драку — сенегалец ударил немца в лицо и разбил ему губу.

Футболисты мюнхенской "Баварии" Лерой Сане и Садио Мане. Фото: Google

Этот поступок может стоить форварду места в команде. Так, известный журналист издания Sky Deuthland Флориан Плеттенберг сообщил, что "Бавария" не примет эту ситуацию и санкции в отношении футболиста будут суровыми.

"Бавария" не может принять эту ситуацию. Это не ограничится штрафом. Клуб должен показывать пример.

Они привели Тухеля, тренера, под руководством которого такое не должно случаться. Не думаю, что у Мане будет будущее в "Баварии" после лета", — отметил Плеттенберг.

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