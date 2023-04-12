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Світоліна феєрично стартувала у К'яссо: несподіваний результат українки

12 квітня 2023 20:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Світоліна феєрично стартувала у К'яссо — несподіваний результат українки
Українська тенісистка Еліна Світоліна. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Українська тенісистка Еліна Світоліна розпочала свої виступи на Axion Open у швейцарському К'яссо з перемоги. У першому раунді турніру одеситка впевнено розібралась з представницею Румунії Єленою-Габріелою Русе. 

Про це повідомляє suspilne.media

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Перемога у двох сетах 

Перший сет зустрічі тривав 36 хвилин. У дев'ятому геймі за рахунку 4:4 Світоліна зуміла зробити єдиний брейк. У підсумку подала на сет і вирвала перемогу — 6:4. 

У другій партії Еліна діяла ще краще і фактично не залишила суперниці шансів: зробила одразу два брейки та забрала чотири заключні гейми — 6:2. 

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна під час одного з поєдинків. Фото: Google

Окрім цього, українка не дозволила Русе заробити бодай один брейкпойнт на своїй подачі.  

У другому раунді турніру одестика зустрінеться з представницею Бельгії Александрою Ігнатік, яка посідає 216 сходинку у світовому рейтингу. 

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