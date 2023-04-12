Свитолина феерически стартовала в Кьяссо: неожиданный результат украинки
Украинская теннисистка Элина Свитолина начала свои выступления на Axion Open в швейцарском Кьяссо с победы. В первом раунде турнира одесситка уверенно разобралась с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе.
Об этом сообщает suspilne.media
Победа в двух сетах
Первый сет встречи длился 36 минут. В девятом гейме при счете 4:4 Свитолина сумела сделать единственный брейк. В итоге подала на сет и вырвала победу — 6:4.
Во второй партии Элина действовала еще лучше и фактически не оставила сопернице шансов: сделала сразу два брейка и забрала четыре заключительных гейма — 6:2.
Кроме того, украинка не позволила Русе заработать хотя бы один брейкпойнт на своей подаче.
Во втором раунде турнира одестика встретится с представительницей Бельгии Александрой Игнатик, которая занимает 216-ю строчку в мировом рейтинге.
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