Свитолина феерически стартовала в Кьяссо — неожиданный результат украинки

Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Google

Украинская теннисистка Элина Свитолина начала свои выступления на Axion Open в швейцарском Кьяссо с победы. В первом раунде турнира одесситка уверенно разобралась с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе.

Об этом сообщает suspilne.media

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Победа в двух сетах

Первый сет встречи длился 36 минут. В девятом гейме при счете 4:4 Свитолина сумела сделать единственный брейк. В итоге подала на сет и вырвала победу — 6:4.

Во второй партии Элина действовала еще лучше и фактически не оставила сопернице шансов: сделала сразу два брейка и забрала четыре заключительных гейма — 6:2.

Элина Свитолина во время одного из поединков. Фото: Google

Кроме того, украинка не позволила Русе заработать хотя бы один брейкпойнт на своей подаче.

Во втором раунде турнира одестика встретится с представительницей Бельгии Александрой Игнатик, которая занимает 216-ю строчку в мировом рейтинге.

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