Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Свитолина феерически стартовала в Кьяссо: неожиданный результат украинки arrow

Свитолина феерически стартовала в Кьяссо: неожиданный результат украинки

12 апреля 2023 20:10
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Свитолина феерически стартовала в Кьяссо — неожиданный результат украинки
Украинская теннисистка Элина Свитолина. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Украинская теннисистка Элина Свитолина начала свои выступления на Axion Open в швейцарском Кьяссо с победы. В первом раунде турнира одесситка уверенно разобралась с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе.

Об этом сообщает suspilne.media

Читайте также:

Победа в двух сетах

Первый сет встречи длился 36 минут. В девятом гейме при счете 4:4 Свитолина сумела сделать единственный брейк. В итоге подала на сет и вырвала победу — 6:4.

Во второй партии Элина действовала еще лучше и фактически не оставила сопернице шансов: сделала сразу два брейка и забрала четыре заключительных гейма — 6:2.

Элина Свитолина
Элина Свитолина во время одного из поединков. Фото: Google

Кроме того, украинка не позволила Русе заработать хотя бы один брейкпойнт на своей подаче.

Во втором раунде турнира одестика встретится с представительницей Бельгии Александрой Игнатик, которая занимает 216-ю строчку в мировом рейтинге.

Напомним, киевское "Динамо" могут оставить сразу несколько именитых футболистов. Столичный гранд переживает не самое лучшее время в плане финансовой состоятельности.

"Реал" подпишет звезду "Ливерпуля": сколько обойдется трансфер.

Один из лидеров мадридского "Реала" Федерико Вальверде может остаться без футбола достаточно долго.

Бывший чемпион мира по боксу в сверхтяжелом весе Деонтей Уайлдер хочет воспользоваться шансом сразиться с украинцем Александром Усиком.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB