Реал підпише зірку Ліверпуля — скільки коштуватиме трансфер

Тріо форвардів "Ліверпуля": Салах, Дарвін, Фірміно. Фото: Google

Багаторічний форвард "Ліверпуля" Роберто Фірміно, схоже, знайшов собі новий клуб — у послугах бразильця зацікавлений мадридський "Реал". "Вершкові" розглядають кандидатуру нападника для підсилення лінії атаки.

Про це повідомляє Cadena Ser.

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Угода між Роберто Фірміно та "мерсисайдцями" завершується влітку цього року. Футболіст та клуб вирішили не продовжувати співпрацю, тому бразилець перебуває у пошуках нової команди. "Реал" вбачає у Фірміно заміну Каріму Бензема, контракт якого з мадридцями також добігає кінця. Попри заяви Карло Анчелотті про те, що француз залишиться у клубі, боси "вершкових" вважають лише перевагою підписання ще одного гравця в лінію атаки.

Роберто Фірміно святкує забитий м'яч. Фото: Google

31-річний Фірміно провів у складі "Ліверпуля" вісім років. У поточному сезоні бразилець зіграв у футболці "червоних" 32 поєдинку, в яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює Роберто у 22 млн євро.

Нагадаємо, один із лідерів мадридського "Реала" може залишитись без футболу на досить тривалий час.

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