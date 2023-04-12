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"Реал" підпише зірку "Ліверпуля": скільки коштуватиме трансфер

12 квітня 2023 12:39
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Реал підпише зірку Ліверпуля — скільки коштуватиме трансфер
Тріо форвардів "Ліверпуля": Салах, Дарвін, Фірміно. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Багаторічний форвард "Ліверпуля" Роберто Фірміно, схоже, знайшов собі новий клуб — у послугах бразильця зацікавлений мадридський "Реал". "Вершкові" розглядають кандидатуру нападника для підсилення лінії атаки. 

Про це повідомляє Cadena Ser. 

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Контракт з "Ліверпулем" 

Угода між Роберто Фірміно та "мерсисайдцями" завершується влітку цього року. Футболіст та клуб вирішили не продовжувати співпрацю, тому бразилець перебуває у пошуках нової команди. "Реал" вбачає у Фірміно заміну Каріму Бензема, контракт якого з мадридцями також добігає кінця. Попри заяви Карло Анчелотті про те, що француз залишиться у клубі, боси "вершкових" вважають лише перевагою підписання ще одного гравця в лінію атаки. 

Фірміно
Роберто Фірміно святкує забитий м'яч. Фото: Google 

31-річний Фірміно провів у складі "Ліверпуля" вісім років. У поточному сезоні бразилець зіграв у футболці "червоних" 32 поєдинку, в яких забив 11 голів та віддав п'ять результативних передач. Transfermarkt оцінює Роберто у 22 млн євро. 

Нагадаємо, один із лідерів мадридського "Реала" може залишитись без футболу на досить тривалий час.

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