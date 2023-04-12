Реал подпишет звезду Ливерпуля — сколько будет стоить трансфер

Трио форвардов "Ливерпуля": Салах, Дарвин, Фирмино. Фото: Google

Многолетний форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, похоже, нашел себе новый клуб — в услугах бразильца заинтересован мадридский "Реал". "Сливочные" рассматривают кандидатуру нападающего для усиления линии атаки.

Об этом сообщает Cadena Ser.

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Соглашение между Роберто Фирмино и "мерсисайдцами" завершается летом этого года. Футболист и клуб решили не продолжать сотрудничество, поэтому бразилец находится в поисках новой команды. "Реал" видит в Фирмино замену Кариму Бензема, контракт которого с мадридцами также подходит к концу. Несмотря на заявления Карло Анчелотти о том, что француз останется в клубе, боссы "сливочных" считают преимуществом подписания еще одного игрока в линию атаки.

Роберто Фирмино отмечает забитый мяч. Фото: Google

31-летний Фирмино провел в составе "Ливерпуля" восемь лет. В текущем сезоне бразилец сыграл в футболке "красных" 32 поединка, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает Роберто в 22 миллиона евро.

Напомним, один из лидеров мадридского "Реала" может остаться без футбола на достаточно продолжительное время.

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