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"Реал" подпишет звезду "Ливерпуля": сколько будет стоить трансфер

12 апреля 2023 12:39
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Реал подпишет звезду Ливерпуля — сколько будет стоить трансфер
Трио форвардов "Ливерпуля": Салах, Дарвин, Фирмино. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Многолетний форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, похоже, нашел себе новый клуб — в услугах бразильца заинтересован мадридский "Реал". "Сливочные" рассматривают кандидатуру нападающего для усиления линии атаки.

Об этом сообщает Cadena Ser. 

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Соглашение между Роберто Фирмино и "мерсисайдцами" завершается летом этого года. Футболист и клуб решили не продолжать сотрудничество, поэтому бразилец находится в поисках новой команды. "Реал" видит в Фирмино замену Кариму Бензема, контракт которого с мадридцами также подходит к концу. Несмотря на заявления Карло Анчелотти о том, что француз останется в клубе, боссы "сливочных" считают преимуществом подписания еще одного игрока в линию атаки.

Фирмино
Роберто Фирмино отмечает забитый мяч. Фото: Google

31-летний Фирмино провел в составе "Ливерпуля" восемь лет. В текущем сезоне бразилец сыграл в футболке "красных" 32 поединка, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Transfermarkt оценивает Роберто в 22 миллиона евро.

Напомним, один из лидеров мадридского "Реала" может остаться без футбола на достаточно продолжительное время.

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