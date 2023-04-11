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"Реал" знайшов заміну Луніну: українцю доведеться залишити Мадрид

11 квітня 2023 20:05
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Реал знайшов заміну Луніну — українцю доведеться залишити Мадрид
Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Мадридський "Реал" перебуває в активних пошуках заміни Андрію Луніну, який виявив бажання змінити клубну прописку найближчим літом. "Вершкові" нібито націлились на грузинського голкіпера "Валенсії" Гіоргі Мамардашвілі. 

Про це повідомляє Defensa Central.

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Вже досить давно ходять чутки, що воротар збірної Україні Андрій Лунін має намір залишити "Сантьяго Бернабеу" — футболіста буцімто не влаштовує мізерна кількість ігрового часу, яку надає йому Карло Анчелотті. Так, у поточному сезоні українець зіграв за "вершкових" всього у дев'яти матчах у всіх турнірах. 

Лунін
Андрій Лунін під час одного з матчів за участю "Реала". Фото:Google

У зв'язку з цим "Реал" заздалегідь розпочав моніторинг трансферного ринку. Увагу столичного гранда привернув Гіоргі Мамардашвілі, який показує надійну гру у складі "Валенсії. Грузином також цікавиться англійський "Лестер". 

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Мамардашвілі у 25 мільйонів євро. 

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